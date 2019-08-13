即日起連4天「不合作運動」擬瓦解！　港鐵今晨暫未見堵塞情形

▲港鐵九龍塘、北角及荔景站尚未見到異常狀況。（圖／翻攝香港01）

記者洪珮瑄／綜合報導

《逃犯條例》風波加劇，香港11日多區再度陷入混亂，甚至有網民發起「不合作運動」來阻礙港鐵運作，原本預計從昨（12）日起連續進行4天，但隨後又有組織將該運動改由今（13）日開始。不過，到目前為止，港鐵各站尚未見到有人刻意阻礙列車行駛的情況。

綜合港媒報導，有網民日前在討論區上發起一連4日的「不合作運動」，計劃從今（13）日早晨7時30分開始，堵塞荔景站、九龍塘站及北角站。不過，目前港鐵各站皆無異常現象，未發現有人阻礙列車行駛，就連多次被示威者堵塞的紅磡海底隧道行車狀況也正常。

據悉，該次「不合作運動」發起者今晨6時左右在討論區發文稱，「塞鐵」運動出現爭議，行動時要提防警方、不同意見者，此外，也有管理人員承受不住各種壓力，意見出現分歧「導致內部瓦解」，因此最後宣布「塞鐵不合作運動將壽終正寢」，並已放棄所有同塞鐵有關之行動，且沒有重啟日期。

據《香港01》指出，今日在觀塘及東鐵綫的大堂有大約8至10名身穿粉紅色、寫著「車務資訊」字樣背心的職員，不過他們表示，由於正處於交通繁忙期間，公司只是派他們協助疏導人潮，並不是因為要提防網民所發起的「不合作運動」。

▲85罷工當天，有市民阻擋列車車門。

港民先前在5日發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等癱瘓社會運作行動，當時示威者湧入多個地鐵站，並堵住車門、狂按緊急按鈕，妨礙地鐵運行；除此之外，紅磡隧道及部分陸上道路也出現大量車潮阻擋。這次網民又傳出要發起「癱瘓全港交通行動」，而港鐵為了應付該事件，也特別加派職員到九龍塘站加強戒備。