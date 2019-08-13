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游淑慧：黃捷躲在台灣、挑撥香港藉機出名　「死道友不死貧道」

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▲▼時力高雄議員黃捷回母校台大公衛系上演講。（圖／記者李毓康攝）

▲時力高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

時代力量高雄市議員黃捷日前在臉書號召，請民眾募集裝備送往香港支援，被國民黨桃園市議員詹江村控告違反「國安法」。台北市議員游淑慧認為，黃捷這樣的行為是「死道友不死貧道」，為了自己的利益，不惜損害別人的利益，「躲在台灣、挑撥香港，藉機募集和出名⋯很偉大嗎？」

「港人衝前線、台灣作後勤？死道友不死貧道！」游淑慧12日在臉書上表示，先不管有沒有國安法的問題，黃捷的心態和民進黨政府、總統蔡英文一樣「其心可誅」、「黑心政客」，台灣有句話叫「死道友不死貧道」，整句話翻譯過來就是「兄弟你死吧，我不死」，文藝一點的說就是「為了自己的利益，不惜損害別人的利益」。

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者楊亞璇攝）

游淑慧批評，「這不就是黃捷和民進黨在做的事？港人先衝，我拿選票！」她支持港人自治，認為北京應該重新思考，但是「我絕不認同，台灣這些政客作為，說什麼：港人衝、台灣挺？躲在台灣、挑撥香港，藉機募集和出名⋯很偉大嗎？這根本是黑心政客！

最後，游淑慧強調，不論香港變成什麼樣子，在台灣的這群人「什麼都不會損失，還能獲得政治利益！」香港朋友們看到「港人向前衝」這五個字，心裡做何感想？小心嘴砲的台灣政客，因為這群人是不會去香港、和港人站在同一個天下承擔一切的。

▲▼游淑慧批黃捷「死道友不死貧道」。（圖／翻攝自游淑慧臉書粉專）

▲游淑慧批黃捷「死道友不死貧道」。（圖／翻攝自游淑慧臉書粉專）

關於黃捷被控違反「國安法」，起因是她10日在臉書上以「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」為題發文，希望可以募到濾毒罐、濾棉、濾蓋等物資，並送往台北市再轉送香港，「如果您手邊沒有物資，也可聯絡XXX 再一併將物資送交香港前線！」

對此，詹江村11日晚間在Youtube開啟直播，站在桃園分局的門口對網友說明，黃捷的行為已違反國家安全法，「我們都知道，香港的紛亂是屬於大陸地區的內政問題，當時（香港前特首）董建華曾指控台灣暗中協助反送中的遊行，蔡英文總統對外表示一切都是假新聞」，但黃捷卻公開為香港學生募集物資，讓他決定要提告。

▲▼詹江村爆料邱國正曾壓案。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲詹江村。（圖／翻攝詹江村臉書）

詹江村呼籲，中共當局可以尊重民意，但也希望台灣人不要涉及他人國政的行為，否則就違反到國安法，「裡面有規定，我們不能夠資助香港地區」，他會主動舉報的很大原因，因為「這（本來）要叫國安局自己處理，大家知道齁，我們這個國家有了顏色以後，國安局好像也已經失去功能了，照理講一個市議員公開募資，已經涉及違反國家安全」。

針對詹江村要提告，黃捷12日上午回應，「這件事不應該來用國安法來解決，事情本質是中國對外威脅越來越大，現在對香港未來可能對台灣，這才是我們要擔心，這位議員搞錯方向，第一時間覺得這告不成吧，有誣告的可能。」

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關鍵字：游淑慧,黃捷,香港,詹江村,國安法

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