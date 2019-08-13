20餘架次進出港航班受影響！國航公布處置方案：免費辦理退票

▲香港機場完全癱瘓。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港機場從12日下午開始被佔領，午後開始所有航班取消，完全癱瘓。中國國際航空（下稱：國航）13日早上發佈關於香港機場航班調整和客票退改的通知。此次受影響航班共26個，日期涉及8月12日-14日。除12日，有3個航班備降深圳外，其餘航班均被取消。

國航稱，免費在客票有效期內辦理退票手續，「免費在客票有效期內，為首次提出航班變更申請的旅客更改至2019年8月19日（含）前香港、廣州、深圳、澳門航線進出港的國航實際承運航班。」另外，國航還將增加8月13日北京-深圳航線的運力投入。

大陸民航局在12日晚間發表聲明表示，將會採取相關的措施，提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保障大陸與香港間旅客正常出行。

香港機管局13日早晨表示，早上6點開始已經實施重新編配，陸續恢復航班升降。目前機場已經重開，但仍有多個航班受到影響，多為國泰及港龍航班。香港機管局在網路上提醒，「旅客在出發前往機場前，請透過機場網頁或『我的航班』流動應用程式，了解最新航班情況，也留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。」

集會人士在今凌晨1點後陸續離去，到了早上4點半大約只剩下100人留守。不過，網友也在網路上號召，今天下午1點繼續到機場「齊齊再接機」，促請政府立即回應5大訴求。

▼香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）