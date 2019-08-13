開進台南地下道！5歲、7歲姐妹突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百：別亂說話

▲中華南路地下道為「華南地下道」，於1980年完工。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

正值農曆七月，一名媽媽開車聽到5歲和7歲女兒說的話，一路「驚嚇指數破百」開回家。結果不少網友看完，紛紛都猜到是台南市南區的中華南路「華南地下道」，有人稱「很多人都在那裡遇到過啊，尤其是進地下道時。」

當事人的朋友今天（13日）在「靈異公社」臉書社團發文表示，12日下午6時下著小雨，朋友開車載5歲和7歲女兒，經過某殯儀館旁邊的地下道，地下道上方都墳墓，兩名吵鬧的女兒突安靜，又經過大約兩個紅綠燈路口，旁邊依舊有墳墓。以下為母女三人的對話：

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5歲妹妹：媽咪～那個阿姨為什麼沒有身體？

媽媽故作正經：妹妹，不要亂說話。

7歲姐姐幽幽說：媽…那是鬼，剛剛在地下道就一直貼在車窗了。

媽媽一陣驚慌：不要亂說話啊啊啊啊啊。

7歲姐姐：媽咪，綠燈了…

▲▼華南地下道一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，也因此有許多繪聲繪影的靈異傳聞。（圖／翻攝Google Map）

原PO說，朋友一路驚嚇指數破百開車，快到家時，聽到7歲女兒說「媽咪不要怕～那個阿姨不見了。」她寫道，聽到朋友和她說這件事，「我們兩個都嚇壞了。」

對此，許多網友一看就猜到地點，「哈。。一聽就是台南的中華南路地下道，很多人都在那裡遇到過啊，尤其是進地下道時」、「如果關鍵字是隧道，就是二殯辛亥路；如果是地下道，就是中華南路地下道。南北各一個熱區而已，很好認」、「中華南路，第一夜總會」、「以前在台南上班時，每天下班半夜12點多都騎那一條超恐怖」。

▼兩名女兒說的話讓開車的媽媽嚇壞。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO回應網友的問題說，朋友母女幾乎每天都會經過那裡，「今天跟她媽媽這樣說，真的超恐怖的啦」；但朋友的7歲女兒本來就很冷靜，「淡定到我朋友懷疑她卡到。」

其他人留言，「台南殯儀館旁的地下道，我前幾天才經過，還特地帶一些符放口袋」、「7歲姐姐見識比較廣」、「女兒好鎮定啊，都貼在車窗了」、「孩子比較容易看見，真的會被孩子嚇死」、「 好可怕，不過小孩居然那麼鎮定，太勇敢了」。

有人認為，「千萬別跟女兒說她自己在亂說話，我小時候這樣時，多希望有人相信我。教導孩子尊重另一世界的朋友即可」；原PO回，「重點是媽媽嚇爛了啊。」中華南路地下道為「華南地下道」，於1980年完工，一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，也因此有許多繪聲繪影的靈異傳聞。

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