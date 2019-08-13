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黃偉哲被批「樹懶等級」！6點半宣布停班課　她洗版罵：不要兩套標準說高雄

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▲▼黃偉哲被網友以「樹懶」新聞洗版。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲黃偉哲早上6點30分宣布台南停班課，被網友以「樹懶」新聞洗版。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台南市徹夜暴雨造成多處地方淹水，市長黃偉哲一早6點半在臉書宣布停班課，網友對於發佈時間似乎看法兩極。有人認為時間很剛好，感謝市長宣布休假；但也有網友痛批黃偉哲是「樹懶」等級，在臉書留言洗版。

▲▼黃偉哲被網友以「樹懶」新聞洗版。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲黃偉哲因台南多處地區淹水，6點半緊急宣布停班課。

台南市受到西南季風影響，短短5小時降下237毫米雨量，許多地區都造成淹水。台南市長一早6點半緊急在臉書發文宣布停止上班上課，消息一出許多人留言「市長，辛苦了！硬性要求上班上課只是徒增公務機關更疲於奔命救災！我們民眾也可以放心進行災後重建整理！謝謝各位！」、「台南市長苦民所苦，遲來的福音也是市府德政。」

但也有網友認為宣布時間太晚，留言說「從二點多就開始下豪雨，狂下好幾個小時，到處都淹水。市長撐到六點半才宣布真的太晚了，確時造成部份名眾的不便」、「靠，是不會早點宣布嗎？市政府也考量到外縣市到台南市工作的人。上四班二輪的，那會在六點半才出門好不好？下次提早點講好嗎？」

▲▼黃偉哲被網友以「樹懶」新聞洗版。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲黃偉哲再度發文透露，市府團隊在5點半就位。

黃偉哲隨後在10點再度發文指出，「台南市災害應變中心從昨(12日)晚的三級開設，一直到今(8/13)日上午5時30分調為二級一階，市府團隊已經就定位。」也提醒各位鄉親務必要注意自己安全。不過有網友依舊對這時間有意見，在此PO文底下轉貼「台南水災6點半才停班課 民怒批黃偉哲：樹懶等級！」，並與其他人筆戰。

▲▼黃偉哲被網友以「樹懶」新聞洗版。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲▼一位網友不斷以「樹懶」新聞洗版，並與其他人筆戰。

▲▼黃偉哲被網友以「樹懶」新聞洗版。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

轉貼該新聞的網友表示「前幾天颱風來時市長在哪？可以出來解釋說明一下嗎？不要兩套標準說高雄。台南淹水叫做辛苦市長？可以出來解釋一下嗎？不要整天只會說高雄，看著高雄，可以檢討一下自己嗎？選民眼睛都在看著，看看這篇新聞底下網友的留言，不是整天說別人，你們就有選票。」並連貼3次也自己按讚。

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關鍵字：台南,淹水,下雨,黃偉哲

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