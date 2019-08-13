連夜豪大雨造成台南局部地區淹水　蔡英文總統致電黃偉哲關切災情

▲台南市長黃偉哲一早即前往台南市災害應變中心坐鎮，隨後並前往萬代橋等地勘災視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因連夜豪雨造成多處道路及地下道淹積水，以致通行困難，台南市政府宣布8月13日全日停止上班上課1天，總統蔡英文聞訊後，隨即致電台南市長黃偉哲，關切目前災害狀況，正在萬代橋勘災的黃偉哲市長，除向蔡總統回報水患狀況外，也感謝蔡總統對台南的關心。

受豪大雨影響，台南市災害應變中心13日清晨5時30分調升為二級一階開設，黃偉哲市長一早即前往台南市災害應變中心坐鎮，隨後並前往萬代橋等地勘災視察。

黃偉哲表示，中央氣象局過去的停班停課標準是24小時內雨量達350毫米。但從12日到13日清晨，台南在6小時內降雨近250毫米，受災地點集中在市區，包括永康、仁德、歸仁等區及仁德交流道，在經過與幕僚及氣象預報人員討論後，市府當機立斷決定全市停班停課。

黃偉哲強調，宣布全市停班停課，是不得已的決定。因為各區陸續傳出災情，甚至有地下道水淹到近一層樓高，對民眾通勤安全有威脅疑慮，必須立即決策處置。若只宣布局部地區停班停課，或宣布停班半天，恐會造成民眾生活秩序大亂。另外，即使水退得快，民眾仍需要時間清理家園。經過審慎考量後才宣布全天全市停班停課。