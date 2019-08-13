雷神索爾狂電！高雄人「以為爆炸」心臟停半秒　網路全慘斷：怎麼去上班

▲除了高雄，嘉義義竹也被閃電狂轟整晚！（圖／翻攝鄭明典臉書）

網搜小組／劉維榛報導

今（13）日凌晨豪雨轟炸南台灣，台南因各地淹水成災，市長黃偉哲緊急宣布停班停課，相隔一旁的高雄市卻因未達標準，仍處正常上班上課狀態，不少市民在PTT哀號討拍，深夜雷神索爾發威，「應該是我這輩子聽過最大聲的雷」，就連網路全斷了。有鄉民也驚呼「超大聲，以為哪裡爆炸！」

受到西南風影響，今日深夜正熟睡時，不少南部民眾被突如其來的暴雨雷擊驚醒，高雄燕巢、岡山與茄萣等地，短短3小時就累積雨量超過100毫米，有民眾一早7點多在臉書《我是茄萣人》PO出淹水照，提醒「茄萣情人碼頭往湖內方向積水」；仁武區澄觀路、鳳仁路口部分，本來也淹小腿高的高度，所幸派員清除落葉、垃圾後，目前積水也消退。

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隨著各地淹水狀況逐一排解，不過有網友在PTT驚慌PO文，凌晨12點多的雷擊轟耳，「剛剛那一聲，應該是我這輩子聽過最大聲的雷，網路全斷了」，並哀號「三民左營一帶現在沒有網路了！」

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▲高雄人「以為爆炸」心臟停半秒！（圖／翻攝PTT）

討拍文一出，掀起當地網友迅速蓋樓驚喊「有啊！差點跳起來，超大聲」、「超級恐怖…心臟停了半秒」、「正在看恐怖漫畫有嚇到心臟縮一下」、「美術館這邊也有聽到 還以為什麼東西爆炸了」、「剛剛騎車碰到一個超大 感覺差點GG」、「鳥松這裡雷聲像砲聲一樣」、「小港這雷聲真是慘絕人寰」、「30秒前鳳山一個打雷～超大聲」、「鳥松仁武，被剛剛那下直接嚇醒心跳漏拍」、「被嚇醒整個睡不著，一直聽雨聲在想明天該怎麼去上班」。

由於目前僅台南宣布停班停課，另有網友發文詢問「高雄縣茄萣鄉與台南市只隔了二仁溪，台南市放假了，茄萣還要冒雨上班，會不會很崩潰啊？」有網友回應，「茄萣應該很多人是在台南上班」、「還好，茄萣人部分在台南工作讀書」、「湖內大部分也都在台南工作 我爸媽都放」。

稍早，市長韓國瑜也做出回應，高雄的標準是24小時內雨量達到350毫米，「沒達到這標準，所以照常上班上課」，並強調整個情況「退水速度非常快」，經過五個月，高市府治水已經產生效果，相信市民應該都看在眼裡。

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