買超商飲料付200元紙鈔！店員拒收說原因　他傻眼：我撒在路上有人要撿嗎

▲有網友說，「我領錢也會特地領200的欸。」（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

200元紙鈔真的不好用嗎？屢屢傳出民眾「被拒收」的案例。一名網友也遇到同樣情況，他無奈說，「這張真的那麼難用嗎？」其實2000元紙鈔也是「苦主」，有網友表示，「200、2000大部分的人都不收…我每次拿到也是很無言，不知道怎麼花。」

當事人12日在「爆怨公社」臉書社團貼出一張200元鈔票照片，「早上買早餐給這張，店員跟老闆確認過可以收才收」；中午到超商買飲料，「店員直接說不收，因為找給客人，客人不要。」

請繼續往下閱讀...

原PO無奈說，「那如果我拿去路上撒，有沒有人要撿？這張真的那麼難用嗎？」他也解釋愛用200元紙鈔的原因，「我喜歡用新鈔，台銀這面額每次都是新鈔。」

▼200元紙鈔主墨色是綠色，正面以先總統蔣公生活化坐像為主題，背面則是總統府。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

對此，許多網友留言，「這張超美，我好想拿到」、「我領錢也會特地領200的欸」、「不能拒收，可以檢舉」、「2000的比較不好找開，200的我都收藏」、「200很好用啊，隨便吃個飯和機車加滿都破100多塊」、「200、2000大部分的人都不收...我每次拿到也是很無言，不知道怎麼花」、「我只要收到這張『新台幣200元』面額鈔票，一整天心情會非常好」。

根據《中央銀行法》，200元為央行發行的國幣，在我國境內一切支付行為具有「法償效力」，消費者有權使用，但法規並未針對店家「拒收國幣」訂定相關罰則；換言之，民眾可正當使用200元，店家拒收也沒有罰責。