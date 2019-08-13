台南新增1例境外移入登革熱病例　累計27例請避免孳生病媒蚊！

▲台南市於8月13日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計27例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於8月13日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計27例，已針對個案居住活動地執行噴藥作業及加強孳生源清除。

防治中心指出，第27例為麻豆區油車里13歲學生，於7月20日至7月26日隨家人前往越南探親旅遊，7月29日出現發燒症狀，當天至診所就醫，症狀改善在家休養。8月4日因下肢出現紅疹，至醫院就醫經NS1快篩陽性由醫院通報，經二採於13日檢驗確診（IgM及IgG抗體4倍上升）；個案目前已出院，同住家人無疑似症狀。

個案平日活動以住家及學校為主，於發病前後皆有至學校參加暑期輔導。台南市登革熱防治中心已於8月7日針對個案居住活動地執行噴藥作業及加強孳生源清除。

台南地區受西南風面影響，12日整夜的打雷大雨，導致積水嚴重，家戶內如有淹水，應該注意個人及環境衛生，可使用漂白水稀釋後進行消毒。以漂白水的次氯酸鈉濃度為5.25％來計算，1:99稀釋家用漂白水（以10毫升漂白水混和於1公升清水內），用於一般家居清潔。

登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實巡、倒、清、刷，清除積水容器及積水點，防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。