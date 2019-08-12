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「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路跟上車？

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山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說，當下非常緊張，只有幾盞路燈、昏暗的山路非常詭異。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男駕駛分享在高雄山區鬼打牆，從岡山到台南花了快4小時，沒想到回家後在後車窗看到一幕恐怖景象，「隔天我去求了一個念珠和一個平安符掛在車內，希望從此不要遇到怪事！」但也有當地人點出關鍵問題。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，以前老爸開著1997年的車，後來換成一輛休旅車；他就把這輛20年的老車撿來開，變成代步車，他對車子要求不多，能開、能上路就好，好車、爛車、大車、小車其實都沒差。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，他23歲考到駕照，到31歲擁有車，其實剛開始對車子還不太熟練，所以常開車到處亂晃，久而久之技術慢慢變好；不過，這段時間也因車子讓他碰上很多怪事。

原PO回憶，4年前公司舉辦烤肉趴，去程載同事被嫌車小；同事們回程打算擠其他人的大車，剩他一人一車，「這樣我也樂得輕鬆，也可以順便在高雄晃晃再回台南。」

▼原PO從岡山到台南開了快4小時。（圖／示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼車,叫車,Uber。（圖／示意圖／pixabay）

「晃一晃看了時間已經（傍晚）5點多了，我就從岡山開著山路回台南」，原PO指出，其實這條路也不熟，都憑著路標一路開，開到6時多居然還沒開出山路，「我正覺得納悶，就記住了一間白色房子，然後又繼續開，結果又回到這棟白色房子，又往別條路走，結果又回到這棟白色房子。」

原PO驚呼，「天啊！鬼打牆！我第一次碰到」，且老車也沒有衛星導航，他因烤肉有下水玩，所以手機放家裡沒帶出門，頓時緊張起來又不敢下車，只有幾盞路燈、昏暗的山路非常詭異。

原PO一直在思考要怎樣才能切回正確的路，心想「拜託不要亂我，我只想平安回家…差不多在山上開了3個多小時，那個東西應該打算放過我，我終於找到一條往路科（路竹科學園區）的道路，就一路開回家了。」

原PO說，到家時快9點，從岡山到台南居然花快4小時，以為可以鬆一口氣，就停好車打算上樓時，發現後車窗居然有一個白色手印，「這到底是誰印的？離開岡山時，我記得沒有這手印？心想奇怪也拿起布來擦擦，發現擦不掉。」

▼原PO在後車窗發現從車內印上去的白手印。（圖／達志／示意圖）

手,掌紋,巴掌（圖／達志／示意圖）

「我才發現這手印是從車子內印上去的！」原PO表示，「所以剛剛一路開山路時，就有髒東西一路跟上車在裡面搗蛋？超毛！快速擦擦手印後，我就趕快上樓！隔天我去求了一個念珠和一個平安符掛在車內，希望從此不要遇到怪事。」對此，有網友留言，「聽說這種時候要下車尿尿」；原PO回「我不敢下車。」

還有人好奇，「岡山到台南不是走省道經路竹到台南，就是高速公路直達台南，不然就是走阿蓮區到台南仁德或關廟，再不然繞遠一點走海線，經茄萣到黃金海岸到台南，再怎麼走也沒山路可走，請問山路哪來？」原PO回「我晃到燕巢去了。」

該網友又說，「版主完全開錯方向，越走越遠...我猜可能越過燕巢去了佛光山一帶，又去旗山再越過田寮月世界，再轉去龍崎，繞了一大圈從關廟回來，這叫迷路不是鬼打牆吧。」原PO回「可能是我庄腳聳（鄉下俗），看到不是平的路都會覺得是山路，然後又拐來拐去的，但是看到的房子都一個樣，覺得很毛。後來看到整排霓虹燈才見到曙光，開過去看到有往路科方向才知道得救了。」

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關鍵字：鬼打牆,靈異公社,台南,高雄

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