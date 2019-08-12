台南市動保處與警局、動保人士　公私協力打擊虐待動物行為

▲台南市動保處，偕同動保人士拜會台南市警局，公私協力打擊虐待動物行為。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

今年8月3日於台南市大內區發生一件犬隻遭傷害並被棄養案，該犬隻事後因傷重緊急就醫仍不幸死亡，全案移送台南地檢署偵辦中，黃偉哲市長十分愛護毛小孩並關心本案，指示市府團隊全力協助偵辦，並希望此類案件不再發生，另責成動保處研擬與警察局及動保人士合作模式，來共同打擊虐待毛小孩之行為。

在動保處的安排下，動保人士徐女士及白女士於8月12日上午11時拜會台南市警察局，由警察局周幼偉局長、副局長李政曉、善化分局方分局長國璽等人親自接待，並由台南市動保處吳處長名彬陪同座談，警方表示，除依據內政部警政署訂定之「警察處理動物保護法作業程序」，請警局同仁於第一時間受理報案，並立即通報動保處共同處理，並利用各式集會宣導及教育同仁對動保案件之處理程序。

動保處呼籲民眾在台南市有發現故意傷害毛小孩之不當行為請立即通報動物保護專線06-2130958或向派出所報案，動保處將會結合市警局及動保人士來共同打擊虐待動物行為。

動保處強調狗狗是人類最好的朋友，為了毛小孩的動物福祉，請協助政府向周遭親友宣傳，不要隨意傷害毛小孩，更不要姑息虐待毛小孩的行為，讓我們共同創造對毛小孩友善的居住空間，相信未來虐待毛小孩的案件將不在府城發生。