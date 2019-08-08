關子嶺觀光主權轉移中央地方憂喜參半 高思博：台南市越來越不像直轄市

▲台南觀光主要據點的關子嶺開發主權，今年起轉移到中央，高思博在「爆報台南」廣播節目，籲請市府應勇於承擔，爭取和兌現直轄市應有的權責，不宜諸事都仰賴中央。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南觀光主要據點的關子嶺開發主權，今年起轉移到中央，地方各界亦喜亦憂，高思博在「爆報台南」廣播節目深入分析，籲請台南市政府應勇於承擔，爭取和兌現直轄市應有的權責，不宜諸事都仰賴中央。

關子嶺以特有的泥漿溫泉聞名，市府觀光局歷年向中央爭取建設經費，推展關子嶺觀光，至今舉辦14屆關子嶺溫泉美食節，是全國第1個全市合法溫泉業者皆取得「溫泉標章」城市，還復育紫斑蝶成功，成為行銷夏季泡湯的新噱頭，今年因交通部觀光局，依立法院預算審查所提意見，重新規範國家風景區範圍內應由該管理處辦理建設，因此西拉雅國家風景區管理處開始主政辦理關子嶺建設事宜。

高思博指出，由中央主導關子嶺的開發後，經費更充足，發展出更具有前瞻性的風貌，但與地方的銜接或許將不如以往便捷、順暢，溝通須大費周章。幸好，市議長郭信良於7月30日邀集西拉雅管理處、市府關旅局等相關單位和在地溫泉業者座談，會中決議由管理處斥資3百萬元，進行觀光升級先期規劃案，逐漸增加觀光經費編列，預計10月上網公告，招標專業工程顧問團隊，成功跨出改隸的第一步。

高思博表示，台南市改制後，轄區內各高中、監理機構、勞動檢查機構仍維持國立，去年他參與市長選舉時曾主張應比照台北、高雄等早已升格的直轄市，將爭取納入管轄，改為市立，以統一事權，他詢問過一些高中老師的意願，大家竟寧可維持現狀，因為對市立型態的福利和專業資源缺乏信心。

關子嶺堪稱是台南市的金雞母，高思博強調，如果市府能加速與業者同心合力行銷，爭回主導權，不僅保住直轄市的顏面，所帶來的觀光產值必能快速回饋給市庫，值得期待。