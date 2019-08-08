時值颱風好發時節 台南市動保處提醒畜牧場做好疫病防疫及防災工作

▲台南市動保處特別提醒養畜禽業者，需定期清除受潮之飼料及墊料，可於飼料中添加防黴劑或黴菌毒素吸附劑，以減少黴菌毒素產生，並加強生物安全措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值颱風好發時節，有時雖未直接影響南部，但引進西南氣流的水氣常帶來豪大雨，易造成畜禽舍內飼料、墊料潮濕及通風不良而引發動物疾病，台南市動保處特別提醒養畜禽業者，可適時給予畜禽補充營養，調整畜禽舍之通風及排水設備，並加強生物安全措施。

動保處表示，畜禽業者工欲善其事必先利其器，處於地勢較低窪地區的畜牧場須密切注意氣象資訊做好防災工作，在颱風季節定期修繕畜禽舍屋頂、帆布及圍網設備，檢查牧場內電路及瓦斯等設施的安全性，準備照明設備及檢查水塔水量是否充足等，做好日常生活的儲備工作，以防臨時斷電停水之突發狀況，並應依天氣狀況調整帆布施放，注意通風及保暖，避免畜舍內氨氣過高及過度密集飼養，務必積極落實人員車輛管制與消毒防疫工作，以減少疾病發生。

動保處提醒，豪雨過後因積水或潮濕，動物容易感染黴菌、細菌、寄生蟲及其他相關疾病，需特別加強畜牧場之清潔消毒及疾病預防工作，定期清除受潮之飼料及墊料，可於飼料中添加防黴劑或黴菌毒素吸附劑，以減少黴菌毒素產生。動保處亦主動針對易淹水地區養畜禽場及週邊區域進行消毒，並輔導業者注意後續保健工作。

動保處將持續執行各項動物防疫及採樣監測工作，並要求及輔導業者對於疫病防疫不可鬆懈，不輕忽防疫細節，落實生物安全措施，以防範疫病發生。此外，大雨過後應儘速清除場內容器積水，防範病媒滋生等情況。各畜禽業者若發現動物有任何異狀或疫情，應立即向動保處通報（服務專線：06-6323039），以免疫情擴散。