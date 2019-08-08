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台南市國三生隨母到越南探親疑感染登革熱　需二次採血確認！

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▲登革熱防治中心呼籲，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲登革熱防治中心呼籲，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市目前本土登革熱病例有17例，境外移入登革熱病例有26例，惟有一名國三學生，暑假隨家人到越南探親，於7月26日返台，29日發燒至診所求診，流感快篩陰性，於8月4日岀現紅疹到醫院就診，NS1快篩為陽性，因曾有東南亞旅遊史，為登革熱高度疑似病例，需二次採血確認。

登革熱防治中心指出，8月5日檢驗中心報告該國三生NS1-、IgG+、IgM+、PCR-，須在8月12日二次採血再判定確診。登革熱防治中心不敢掉以輕心，市府團隊啟動防治措施，於8月7日前往個案住家附近，以及就讀學校進行孳清及戶內外化學防治。登革熱防治中心提醒：在傳染病病例尚未確認診斷及發佈訊息前，民眾及媒體勿直接散佈消息，以免違反相關法令規定。

▲登革熱防治中心呼籲，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年第9號颱風「利奇馬」持續逼近，目前海面上共有3個颱風可能襲台夾帶豪大雨，民眾請務必仔細巡視家戶內外的積水容器，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，將積水倒掉；登革熱防治重點就是清除孳生源，不要有積水容器，就不會有蟲卵孵化成孑子的環境。

▲登革熱防治中心呼籲，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱防治中心呼籲，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。民眾應每週檢查天溝、屋後溝，若有植物生長代表可能堵塞造成積水，產生隱性孳生源。為了保障家人及社區健康，請台南市民立即「腳到、眼到、手到」清理家園，全民動起來，一起防治登革熱。

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關鍵字：台南市,國三生,越南,探親,登革熱,採血,確認

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