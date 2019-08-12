挑戰現任立委顏寬恒　台灣基進陳柏惟「消顏、祛韓、止統」

▲陳柏惟出「消顏、祛韓、止統」三藥方，解決台灣重症。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨與台灣基進發言人陳柏惟合作，由陳參選台中市立委第二選區，挑戰現任顏寬恒，市黨部主委何明杰率16名市議員和陳柏惟12日召開記者會，包括議員張家銨、林德宇等人都發言力挺，陳不但反駁「空降」說，願意和顏公開辯論台灣的未來，更推出「消顏、祛韓、止統」三藥方，解決台灣重症。

▲民進黨市議員力挺陳柏惟。（圖／記者鄧木卿攝）

何明杰上午與陳柏惟聯合召開記者會，與立委同選區5名市議員李天生、陳世凱、楊典忠、林德宇、張家銨出席之外，其他張耀中、邱素貞、黃守達、曾朝榮、陳淑華、江肇國、張玉嬿 、蔡耀頡、賴佳微、陳淑華、施志昌等亦到場聲援，展現民進黨一致力挺決心。

▲市黨部主委何明杰表示，要和台灣基進一起抗中保台。（圖／記者鄧木卿攝）

何明杰表示，與台灣基進合作一起抗中保台是共同的目標，也讓台中成為政黨合作抗中大聯盟的最佳典範，未來蔡總統台中競選總部成立後，也會納入時代力量候選人洪慈庸、台灣基進候選人陳柏惟一起運作，擴大抗中保台力量。

▲市議員張家銨呼籲年輕人返鄉投票，支持抗中保台行動。（圖／記者鄧木卿攝）

李天生說，剩下不到半年時間，陳柏惟願意跳出來挑戰顏家，勇氣可嘉；張家銨表示，目前社會彌漫著亡國感，而且愈來愈嚴重，她呼籲更多年輕人加入抗中保台的行列，一起走向更進步的未來，林德宇說，看看香港，想想台灣的未來，這場選舉大家必須堅定支持有台灣意識，守護台灣主權的候選人。

陳柏惟發言反駁外界批評他「空降」，若空降是原罪，那麼蔣中正和蔣經國在70年前落腳台灣，該如何解釋，他雖是外地人，但很快就會變成在地人，對手如果抹黑他在基層跑得不夠勤、對地方不了解，他願意和對手比賽跑步，一起辯論台灣的政策和未來。

陳柏惟還憂心的說，台灣正面臨三大致命病症，地方派系赤化、中國代理人深化、中國對台統戰檯面化，台灣基進長期研究外交和兩岸關係，自己的參選就是希望能夠對症下藥，讓本土執政在2020得以延續。

曾投身電影產業多年，年輕、點子多的陳柏惟，以自己在網路上的暱稱「3Q」為例，指出3Q即代表三種功能「消炎（顏）」、「袪寒 （韓）」、「止痛（統）」，要替台灣解危就必須要對症下藥，一人當選，滿足三個台灣迫切的需求。