民進黨、基進黨共推陳柏惟出戰顏寬恒　林佳龍分析：五五波

記者陶本和／台北報導

民進黨、台灣基進黨5日舉行聯合記者會，共推基進黨發言人陳柏惟出戰台中立委第二選區，對決國民黨立委顏寬恒。身兼民進黨台中選區總指揮的交通部長林佳龍評估，這個選區是五五波，只要炒熱選舉就有機會勝選。

民進黨主席卓榮泰表示，民進黨始終堅持與所有友好團體，在台灣利益為優先、國家整體發展的共識下，都可以展開任何形式的合作。他強調，台灣基進黨給大家印象就是年輕、有活力、論述清楚，長期扮演對台灣社會正面的力量。

對於陳柏惟，卓榮泰說，他過去給台灣人的信念與印象就是年輕有戰力，可以在這個選區中，擔負守護大台灣的重任，用他的精神、過去的興趣，跟對台語文化的深入，再次印證年輕朋友將愛台灣的心發揮得淋漓盡致。

林佳龍則表示，台中市第二選區的幅員非常廣大，民進黨這次沒有人登記參選，可是這個選區並不是完全的艱困選區，從過去經驗來看，如果可以衝高投票率，總統、立委在這一區看來是五五波的狀態。

林佳龍分析，在2014年選台中市長的時候，在這一區得到5成5的選票，而總統蔡英文在2016年選舉的時候，在這裡也差不多拿5成5的支持度，接下來只要能激起支持者熱情，投票率達到7成5，泛綠團結就有機會勝選。

▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會。（圖／記者李毓康攝）



▲交通部長林佳龍出席民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會。（圖／記者李毓康攝）

