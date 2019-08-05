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民進黨「禮讓」基進黨　徐永明：小黨還要被綠營吃豆腐？

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▲▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨對外指稱在台中第2選區「禮讓」基進黨與時代力量，時力立委徐永明5日下午在臉出發文直指民進黨「禮讓又來了？小黨戰人所不敢戰，還要被吃豆腐？」。

徐永明表示，上次立委選舉，時代力量挑戰綠營艱困選區，攻下三席國民黨長期掌控的區域，後來進到國會卻因當時的「禮讓」，只要和民進黨有衝突就會被冠上「背刺」罵名，這次選舉民進黨該換個心態，別再用「禮讓」一詞來吃豆腐。

他強調，除了台中大烏龍選區外，可預見台北大安文山、桃園平鎮龍潭等綠營艱困選區都可能依循民進黨不自推人選的模式來整合；他說，無論基進陳柏惟、社民黨范雲以及綠黨歐陽霆都是優秀的人才，這些人是「戰民進黨所不敢戰」，拿「禮讓」來說嘴是糟蹋他們。

民進黨與台灣基進黨策略聯盟推出陳柏惟參選台中第2選區立委，5日於台北舉行記者會造勢，交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰都會前來站台，台灣基進黨主席陳奕齊、民進黨秘書長羅文嘉、台灣基進秘書長陳信諭都在出席名單上。

民進黨布局2020大選與小黨合作，已確定在台北第五選區（中正、萬華）禮讓時代力量立委林昶佐、台中第三選區（后里、大雅、神岡、潭子）禮讓時代力量立委洪慈庸，而這次在台中第二選區（大肚、烏日、龍井）沒有提出人選，和台灣基進黨合作力挺陳柏惟，欲阻斷台中黑派代表顏清標的兒子顏寬恒的立委連任之路。

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關鍵字：徐永明,陳柏惟,顏寬恒

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