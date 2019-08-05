快訊／陳柏惟立委對戰台中顏寬恒　支持者送上4000萬保單

記者陶本和／台北報導

民進黨、台灣基進黨5日舉行聯合記者會，共推基進黨發言人陳柏惟出戰台中立委第二選區，對決被網友封為消波塊的國民黨立委顏寬恒。在5日的聯合記者會上，民進黨、台灣基進黨的代表也共同轉交台派支持者贈送的4000萬保單給陳柏惟。

民進黨主席卓榮泰表示，民進黨始終堅持與所有友好團體，在台灣利益為優先、國家整體發展的共識下，都可以展開任何形式的合作。他強調，台灣基進黨給大家印象就是年輕、有活力、論述清楚，長期扮演對台灣社會正面的力量。

對於跟台灣基進黨共推陳柏惟，卓榮泰說，他過去給台灣人的信念與印象就是年輕有戰力，可以在這個選區中，擔負守護大台灣的重任，用他的精神、過去的興趣，跟對台語文化的深入，再次印證年輕朋友將愛台灣的心發揮得淋漓盡致。

卓榮泰表示，未來從台中市黨部，所有黨公職能夠全力與台灣基進的朋友們一起密切合作，討論在這個選區如何取得勝利，希望這次台灣基進黨跟民進黨所有黨公職一起工作，成為大台中地區政黨合作的示範區。

會中，卓榮泰與台灣基進主席陳奕齊、交通部長林佳龍、民進黨秘書長羅文嘉、台灣基進秘書長陳信諭等人，也共同轉交台派支持者贈送給陳柏惟的保單。

據了解，此保單具有二層意義，其一是面對地方激戰將會用3萬多元購買這份4000萬的保險；其次是他個人是沒有財力的庶民角色，沒有4000萬元暗諷高雄市長韓國瑜。

▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會。（圖／記者李毓康攝）



▲民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會，轉交支持者送的4000萬保單。（圖／記者李毓康攝）

