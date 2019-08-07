基進黨陳柏惟訪洪慈庸陳世凱　「台中是兩黨抗中保台第一站」

▲基進黨陳柏惟拜訪時力立委洪慈庸。（圖／洪慈庸服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣基進黨發言人陳柏惟日前與民進黨合作，將投入台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委選舉，力抗現任立委顏寬恒。陳柏惟7日拜訪民進黨籍市議員陳世凱與時代力量立委洪慈庸，他表示，台中是兩黨抗中保台第一站， 這次有洪慈庸對抗副市長，有他對抗地下市長，因為這是年輕人的世代，將提供選民新選擇。

民進黨日前宣示將與同理念的小黨合作，台中市第二選區立委共推，由基進黨陳柏惟「北漂」，與海線顏家立委顏寬恒對決。陳柏惟上午先前往大雅區與時力立委洪慈庸會面，交流新人與第三勢力投入地方選舉的經驗與想法，顯見未來合作競選可能性十分大。

洪慈庸表示，陳柏惟選區屬海線及部分屯區，而她的是山線（潭子、大雅、神岡、后里）。2個選區雖在兩端卻又緊鄰且幅員廣大，一樣都是「傳統派系實力強大」區域，青年參選肯定艱困，但也別具意義。

她表示，4年深入基層經營讓她清楚了解到，要根本改變政治文化沒有特效藥。新政黨要用新方式經營基層，也須長期持續對話和理解，開創新空間，並「防止派系舊政治復辟」。她期待，在捍衛台灣大目標下，中台灣新生力量能夠一同擔起「改變政治文化」目標。也期待台灣新能量今年從台中山海線出發，「用正派能量，擊退派系舊政治！」

陳柏惟對此表示，很多新世代政治人物很認真，也做很多事情，但很容易被所謂組織、抹黑、派系、謠言亂打一通，讓他十分感慨，不知台灣何時能進入「相對」理性的政策論述時代？

▲▼基進黨陳柏惟拜訪民進黨市議員陳世凱，並舉行抗中保台普渡。（圖／民眾提供，陳世凱服務處提供）

陳柏惟接著與高雄wecare發起人尹立，前往烏日拜訪與立委顏寬恒兩度交手過的市議員陳世凱。現場以普渡方式宣告「抗中保台」，稟告上蒼要團結對抗惡靈，普渡旗還劃上反旺中集團娃娃圖示。

陳柏惟表示，台灣不管是紅色媒體，或是中國對台政治勢力及資金等，都是政治人物要處理的問題，台中是兩個黨抗中保台的第一站。他認為，旺中媒體集團收受對岸補助一百多億，在不斷違反新聞自由的情況下，政府只能開罰50萬、60萬甚至150萬，但是該媒體仍不斷高度集中在某些候選人。「我們認為，這種沒有新聞專業、沒有新聞自由的情況，就應該有政治人物、立法委員來設立外國人代理人法，讓資金流向公開透明。」

陳柏惟說，大家知道顏家組織與地方連結性非常強，但在政治專業上，最近一次提出的法案，卻是讓中國人來台灣使用健保，這樣是否符合台灣最大利益？所以，如果他們的服務好，那何不就讓他們繼續服務地方，立委換人做做看？

他最後說，這次立委選舉有洪慈庸對抗副市長，有他對抗地下市長，這是年輕人的世代，提供選民新的選擇。他坦言，過去確實都在高雄，10日還將舉辦活動寫給高雄一封情書做為告別，今天適逢七夕則是要向台中人告白，希望能用政策讓選民相信，而且他一定會是築起一道牆阻擋韓國瑜北上。

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