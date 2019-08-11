接任韓國瑜新北市競選總部主委？　侯友宜語帶保留給了「9個字」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

距離總統大選剩下153天，高雄市長韓國瑜在各縣市的競選團隊組織，針對接任新北市競總主委，新北市長侯友宜11日出席新北客家義民爺祭典，對此僅說，現階段先以市政為主。



2020採總統立委聯合競選，15黨籍縣市長將擔任韓國瑜與各地立委聯合競選總部主委，非執政縣市則由議長擔任。針對黨中央是否有相關連繫，侯友宜對此表示，他現在一心一意以市民所需為重要的工作導向，怒力拚建設，並點名在地議員，透過府會合作一起為市打拚。