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代夫出征永康商圈！李佳芬談「台灣是大家共同的」　支持者包圍喊加油

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▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬拜訪永康國際商圈，不少支持者大喊加油。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台北市永康國際商圈理事長李慶隆今（17日）舉行「創造永康撼動亞洲」演講，值得關注的是，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬出席，現場擠滿不少民眾到場支持喊「加油」。李慶隆談到要協助小林村人民販賣農產品，李佳芬回應，相信台灣有很多善心的人願意幫忙，心存善念，會碰到困難挫折，但就當成滋養的養分學習到更新的東西。

李慶隆會前透露，自己和李佳芬是小時候的鄰居，以前都住在永康商圈附近，這次主要是李佳芬提出邀請，希望有機會能協助高雄商圈成為國際商圈，並且進行規劃一起合作。未來永康商圈要成為亞洲第一商圈，希望將周邊的中正紀念堂、大安森林公園和華光社區規劃成一大區塊，希望今年參選總統的人，都要看中這樣的商機，一起來推動幫忙。

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▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李佳芬一出現，支持者蜂擁而至要求拍照。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

李佳芬現場說最喜歡吃永康的刀削麵、牛肉麵，商圈的美食和韓國瑜幾乎都吃過。李慶隆說，希望有這機會跟高雄分享南、北平衡並交流，尤其高雄觀光資源非常豐富，若現在開始跟高雄密切交流，很快高雄就可跟永康商圈一樣將水平拉高。

李佳芬提到，自己覺得台灣從南到北，台灣要去找回願意信任、扶持的陽光力量，回到永康街非常開心，因為以前就在這住過，雖然很貴買不起，但覺得很溫暖，不管吃的、穿的，生活都跟大家緊緊相依在一起。

▲▼台北市永康國際商圈理事長李慶隆舉行「創造永康撼動亞洲」演講李佳芬到場。（圖／記者許展溢攝）

▲有民眾說，知道李佳芬會出席就想來看看。（圖／記者許展溢攝）

李慶隆認為，高雄實體店面的商圈發展非常重要，接下來會把永康商圈經營推廣，找時間到高雄跟優秀的商圈分享，相信未來很快就能跟李佳芬的名字一樣「加分」了。談到小林村，李慶隆難過落淚說，未來每月要找2天，在永康商圈小農市集，販賣小林村生產的農產品。

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬認為，會碰到困難挫折，就當成滋養的養分學習新東西。（圖／記者李毓康攝）

李佳芬說，只要過去受災戶願意重新站起來，就共同努力找資源、通路，看要怎樣重新啟動，相信台灣有很多善心的人願意幫忙，因為台灣是屬於大家共同的，以自己學教育的想法來看，不會說一定要南北怎樣，人才能夠流動對台灣才是真正有幫助，心存善念正向，會碰到困難挫折，那就當成滋養的養分學習到更新的東西。

李佳芬最後也提，非常謝謝前台中市長胡志強夫人邵曉鈴，日前到雲林對她說很心疼，告訴她不要難過，以自己舉例，經歷過大車禍，都走過來要加油。李佳芬強調，台灣是屬於大家的，一定要互相相信、扶持。

▲▼台北市永康國際商圈理事長李慶隆舉行「創造永康撼動亞洲」演講李佳芬到場。（圖／記者許展溢攝）

▲不少人支持者提前到現場等李佳芬。（圖／記者許展溢攝）

整場活動不到20分鐘就結束，小小場地現場擠進約200人，不少長輩到場力挺，大部分都是衝著李佳芬來，有人提到知道李佳芬會來，就想來看看。有人則說，今天講座不分藍綠，大家應該都多聽各方意見、交流。會後李佳芬也沿路到商圈看看，吸引不少人要求簽名、合拍。

受邀參加演講住附近的王先生說，永康商圈成功模式，較難套用在其他縣市，主要是永康商圈具有獨特的歷史、文化，無法相比。王先生也提事先不知道李佳芬會出席，不過，她如果願意多聽、取經也是一件好事。

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關鍵字：李佳芬,韓國瑜,永康商圈,小林村,李慶隆

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