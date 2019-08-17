韓國瑜假日「北漂」拚選舉挨轟　李佳芬：大家想盡辦法困住他…





▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜假日拚總統選舉的行為，時常遭到外界瘋狂批評，但他還是堅持在周六、周日拚選舉，預計17日晚間抵達台北，公布國政顧問團成員名單。面對韓國瑜17日又要在假日「北漂」拚總統選舉，很可能會再引起外界批評，李佳芬表示，就算高雄有什麼樣的災害，行政院長和行政院部會首長都應該共同關心，不是只有一個韓國瑜。

高雄山區桃源區、那瑪夏區11日受颱風外圍影響，降下滂沱大雨，土石流達紅色警戒，然而韓國瑜卻遠在南投拚總統選舉行程，點燃部分高雄市民和網友怒火。儘管高雄17日仍再下大雨，韓國瑜仍預計照跑總統選舉行程，晚上抵達台北宣布國政顧問團成員名單。

針對韓國瑜17日再次「北漂」的行為，很可能再引起網友怒火，韓國瑜夫人李佳芬17日下午受訪時先沉默了大約4秒，並且表示「我覺得他自己會斟酌！已經說過了，如果是一級警戒的話，他們一定會留在高雄。那如果大家要想盡辦法去困住他、讓他不能動嘛！一定的嘛！那你要找各種理由…」

李佳芬說，「事實上我覺得，就算高雄如果真的有什麼樣的災害，其實在南部地區是好幾個縣市都有的！那行政首長…行政院長或行政院部會首長都應該共同關心，不是只有一個韓國瑜！」

但被進一步詢問「想盡辦法困住他、讓他不能動是什麼意思？」時，李佳芬先是「蛤？」了一聲，接著便微笑轉身結束受訪。