侯友宜持續坐鎮災變中心：還會有餘震　不能掉以輕心！

▲侯友宜持續坐鎮災變中心。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

8日清晨五點多發生6級地震，新北市長侯友宜火速坐鎮災變中心主持會議，他表示，各單位第一時間處理狀況表現積極，消防局也在5分鐘內掌握各地災情，並在10分鐘內立即趕往現場處理，但強調可能還會有餘震，不能掉以輕心。

根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，震央在台灣東部海域，深度22公里，全台有感搖晃。

侯友宜表示，每個局處首長、各單位在災情掌握與回報處理精準，但市府都要預判會不會造成更大的傷害，千萬不能掉以輕心，他誇獎市府同仁，四級地震就用這樣的態度、速度面對，處理得很妥當。

他強調，一個團隊能不能讓民眾安心，就是以最快速度反應，讓民眾安心，及時、有效的降低民眾的傷害，他也在會議中感謝所有局處同仁、區長的辛勞，面對重大災害，用心的在第一線處理。

針對新北消防局通報上午八點新北市中和區新生街186巷5弄15號1女(約60歲)被發現在臥房遭倒塌衣櫃壓到，無生命徵象送雙和醫院，疑似地震引起；侯友宜對此指示消防局，持續了解狀況。

交通局通報板橋新埔，樹林保安2等處立體塔均有部分車塔因地震故障停止運作，2處廠商目前排除中。另外，交控中心通報目前因地震新北中和的中山路3段民享街、中山路3段民治街及新北林口的文化路一段及仁愛路口、文化一路及麗園一街停電，這四處路口已通知分局各前往2名員警在現場指揮疏導，同時台電派員前往搶修中。

侯友宜在6:00火速抵達災害應變中心，了解地震是否在新北市造成災情，而市府在第一時間已經全體動員，新北各地若有相關災情回報，新聞局也將在侯友宜臉書不斷更新，讓市民能即時最新資訊，目前無重大災情傳出。