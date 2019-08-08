快訊／劉宥彤諷韓國瑜：陪員工泡茶喝酒的福委會主委變CEO！

記者羅婉庭／台北報導

鴻海董事長郭台銘核心幕僚劉宥彤8日受訪時暗喻高雄市長韓國瑜是苦民所苦、陪員工泡茶喝酒的福委會主委，在公司艱困時被員工拱出來當CEO，而決定把原本的CEO換的員工指的就是國民黨中央。

劉宥彤轉述一名鴻海高管的話來諷刺國民黨，她說，一間公司的福委會主委會陪員工泡茶喝酒、帶大家爭福利，員工就覺得福委會主委「苦民所苦」，因為公司做不好，大家就要換執行長，並推福委會主委出任，這是很妙的事情；大酸韓國瑜跟黨中央。

劉宥彤說，大家或許可以想一想，有哪些情況讓中間選民焦慮，每天都有很多不同腳本，這也是為什麼郭台銘可能比較不願意像候選人一樣出來接受政治煎熬的原因。

針對前立法院長王金平8日建議高雄市長韓國瑜「精誠所至、金石為開」，繼續聯絡鴻海集團創辦人郭台銘。對此，劉宥彤卻表示，王金平說法反了，「郭董一心為國，在他人生最後階段提出想為國服務的想法，初選過程中比較天真，對韓市長精誠所至，但也用真心換了不少閉門羹。」，他才是過去幾個月「精誠所至」，可惜最後「金石沒開」的人。」

另外，對於郭王配的可能性是否增加，劉宥彤回應，到目前為止郭台銘並沒有參選打算，既然到目前沒打算，團隊也不會臆測誰的民調提升或選情走勢。





▲永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）