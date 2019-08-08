韓國瑜面臨換柱2.0窘境？　許淑華： 不可能發生這樣的事

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華8日上午前往國民黨中央黨部11樓會勘北辦，針對「郭柯王」結盟態勢日趨明顯，是否造成韓國瑜面臨換柱2.0的窘境，許淑華對此表示，不可能會發生這樣的事情，至於「其他民調或個人有不同的作法」都尊重。

針對韓國瑜被外界指稱面臨換柱2.0，許淑華回應，不曉得為何一直有人在操作換柱的意提，當然各家媒體有不同的民調參考，他們都尊重，但換柱事件對國民黨一直是一個很大的傷害，就她身為黨員與對黨主席的了解，不可能會發生這樣的事情，全黨一定會全力輔選初選勝出的候選人，至於「其他民調或個人有不同的作法」，韓陣營都尊重。

許淑華說，韓國瑜一直積極的聯繫郭台銘，包括透過前總統馬英九、黨主席吳敦義的私交協助安排，所以只是早晚的問題，最後的整合是必然的；韓國瑜也會照常跑市政、週末跑選戰。現階段還是會兼顧市政與衝刺選戰，以及拉高其他縣市的聲望。

她強調，對於黨內的整合有信心，韓國瑜已經跟立法院長王金平會面、王也表達祝福，隨著時間推進，最後的整合是必然的，不用太擔憂。

另外，許淑華坦言，韓國瑜來到北辦的機會不多，除了週一到五高雄市政繁忙，假日會有其他縣市的行程，還是會以高雄總部為中心。

▲許淑華受訪。（圖／記者羅婉庭攝）