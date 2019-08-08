劉宥彤諷「福委會主委變CEO」韓國瑜陣營：期待一起改變台灣藍圖

▲永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海董事長郭台銘核心幕僚劉宥彤8日受訪時暗喻高雄市長韓國瑜是苦民所苦、陪員工泡茶喝酒的福委會主委，在公司艱困時被員工拱出來當CEO，而決定把原本的CEO換的員工指的就是國民黨中央。韓辦對此回應，期待能夠有機會和郭董事長一起暢談改變台灣的藍圖。

對此，針對韓國瑜競選辦公室回應，感謝郭董對高雄市的貢獻，當時的確在時間安排上有很多地方難以周全，韓市長當時已經有向郭董事長致歉並說明，但很感謝郭董的幫忙。

韓辦指出，郭台銘董事長是享譽全球的成功企業家，亦多次宣稱和韓市長是鐵打的兄弟。韓國瑜始終堅信郭董事長為中華民國奮鬥的信念從來沒有改變，更期待能夠有機會和郭董事長一起暢談改變台灣的藍圖，一起努力改變台灣的未來。

劉宥彤下午轉述一名鴻海高管的話來諷刺國民黨，她說，一間公司的福委會主委會陪員工泡茶喝酒、帶大家爭福利，員工就覺得福委會主委「苦民所苦」，因為公司做不好，大家就要換執行長，並推福委會主委出任，這是很妙的事情；大酸韓國瑜跟黨中央。

劉宥彤說，大家或許可以想一想，有哪些情況讓中間選民焦慮，每天都有很多不同腳本，這也是為什麼郭台銘可能比較不願意像候選人一樣出來接受政治煎熬的原因。