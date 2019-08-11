台東南田部落首創最夯旅遊！部落工作+度假　馬英九現身打氣

▲前總統馬英九參加台東達仁鄉南田村結合『地方創生』的『部落工作假期』，為志工們加油打氣。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年暑假8月9日至13日台東達仁鄉南田村辦理全國首創結合『地方創生』的『部落工作假期』，讓志工用五天的時間，成為南田的關係人口。縣長饒慶鈴11日特別邀請前總統馬英九前往為志工們加油打氣，面對面與部落族人心得分享，希望大家一起動動腦為原鄉規劃新未來。



饒縣長及馬英九前總統於今天上午九點三十分到達仁鄉南田部落-親海公園露營區，聽取南田村的現況說明及簡報，也體驗傳統射箭，並與30位參加部落工作假期的志工面對面座談交流，了解南田部落工作假期，並參與心得分享，馬前總統也頒贈工作假期紀念毛巾給志工。

▲馬英九體驗部落傳統射箭。

縣府特別向馬英九說明，本項計畫是全新規劃設計非典型的部落工作假期，活動特別邀請林事務所林承毅服務設計專業團隊加入，以及南田在地青年、台東原鄉青年，同時還有來自各地的志工朋友共計30位，來到台東最南端最小的村落，不只工作、不只遊玩，不只體驗，不只分享，還要動腦規劃，動手實踐，撒下希望的種子。

南田村村長高富源表示，這一次的勞動工作是要就地取材運用石頭打造一個舒適的休憩環境，一起搬石頭搭建桌子椅子，當然也會給你滿滿的部落體驗，與學習家庭生活在一起，認識真正的南田部落。

▲▼馬英九面對面與部落族人心得分享並與部落工作假期工作人員及志工合影。



台東縣縣長饒慶鈴指出，工作坊的目標，是為南田的未來提出各式的創新提案，到部落工作+度假是現在最夯的旅行模式，部落旅遊是她上任以來的施政重點，縣府持續努力推展部落旅遊，藉由部落旅行，期待將原住民美好的文化讓更多的朋友認識，同時也讓在地經濟活絡成為吸引青年返鄉的契機。





到台東旅行已成為全台愛好旅行者的首選，台東的四季風情和人文都很精采，喜歡深度旅行的朋友，不要錯過部落工作假期，這是最貼近在地生活的度假方式，透過與在地部落族人協力共同完成部落營造工作，可以用視覺、聽覺感受台東原住民族部落的美好。



今年來不及參加的朋友，歡迎隨時關注粉絲專頁【台東原鄉部落工作假期】活動訊息，明年趕快加入部落工作假期的活動，一起從揮汗工作中體驗不同的文化與生活，享受獨特的部落假期。