「馬吳韓」齊聚高雄！被問黨內整合…吳敦義：我除了關心、還很擔心

▲韓國瑜在晚會中不時和馬英九交頭接耳。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義和高雄市長韓國瑜，三人晚間齊聚高雄，參加莫拉克風災十週年感恩晚會，吳敦義被問到「外界很關心國民黨整合情況」時，回應「我也很關心，我除了關心還擔心！」，至於有企業大老認為吳敦義「把一手好牌打成爛牌」，他駁斥「亂講！公平公正公開是我們初選最重要的成功因素，哪有什麼不公平？」。

莫拉克風災十週年，吳敦義8日晚間6點多第一個抵達會場，媒體追問吳敦義「現在外界都很關心國民黨整合情況」，吳敦義表示「自己也很關心」，當然希望團結、就能集中力量，「去年九合一能大勝，也是因為大家團結，你看九合一贏那麼多，那時沒有賄選案、沒有選舉訴訟、沒有選舉糾紛，我希望2020也能一樣」，更說自己「除了關心、還擔心喔！」。

▲韓國瑜和吳敦義不時講悄悄話。（圖／記者賴君欣攝）

另有媒體問到，有企業大老批評吳敦義「把2020一手好牌打成爛牌」，吳敦義則駁斥「亂講！」，強調公平公正公開，是黨內初選最重要的成功因素，「哪有什麼不公平？大家都參加初選了，怎麼會不公平？」。

吳敦義受訪後，韓國瑜緊接著第二個抵達，不同於平常的市政行程，韓國瑜身邊今天出現了由韓粉自發性組成的「韓國瑜護衛隊」，一路護衛韓國瑜進場，現場也有不少韓粉穿著國旗衣到場，一看到韓國瑜現身就高喊「總統好」，但就怕模糊晚會焦點，韓國瑜也趕緊比出手勢，要韓粉冷靜。

▲由民間自組成的「韓國瑜護衛隊」也現身晚會現場。（圖／記者賴君欣攝）

值得注意的是，馬吳韓3人原本坐在一起，但吳敦義上台致詞後，沒留下來等馬英九致詞，就率先離場，記者這時再問吳敦義「是否和王金平聯繫過了？」，吳僅回答「謝謝」就離開。而韓國瑜和馬英九中間的空位空出來後，韓國瑜立刻往旁邊坐，並不時和馬英九交頭接耳，似乎有不少事情要向前總統請益。