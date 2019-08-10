　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九問咖啡博士「結婚沒？」　華偉傑：報告！您證婚人啊！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲莫拉克10週年，馬英九前總統9日到屏東縣霧台、泰武等地了解現況。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲莫拉克10週年，馬英九前總統9日到屏東縣霧台、泰武等地了解現況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

馬英九前總統9日由八八風災重建委員會執行長陳振川、法務部前部長王清峰、前立委蘇清泉、國民黨屏東縣黨部前書記長林育先等人陪同，到屏東縣霧台鄉、禮納里部落、吾拉魯滋部落，關心災後重建現況與產業發展狀況，也向八八風災救災英雄紀念碑獻花致敬。

▲莫拉克10週年，馬英九前總統9日到屏東縣霧台、泰武等地了解現況。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼馬英九參觀泰武有機咖啡產業發展，與華偉傑（右二）、蘇清泉（右一）、林育先（左一）合影。

▲莫拉克10週年，馬英九前總統9日到屏東縣霧台、泰武等地了解現況。（圖／記者陳崑福翻攝）

馬英九前總統到吾拉魯滋部落，在泰武鄉長邱登星與部落幹部陪下，由咖啡博士華偉傑介紹泰武咖啡產業發展狀況，對於泰武咖啡每年產值達4500萬元新台幣，馬英九感到驚訝，並不改他黑色幽默地說，他雖然留美多年，但很少喝咖啡，現在更少，可是全台竟然有這麼多人愛喝咖啡，「我越來越非主流，讓他有點憂慮了」。

由於華偉傑的父親為前國策顧問、也是中華民國首任原民會主委華加志，是馬英九總統多年好友，在與華偉傑座談的過程，馬前總統還關心華偉傑結婚了沒，華偉傑靦腆的說，「報告馬總統，我的證婚人是您啊」！馬笑回：「我每年要幫幾千對新人證婚，難免會忘記」，引來在場人員哄堂大笑。

馬英九表示，八八風災，當時救援、安置約花了一個月的時間，但是重建花了非常多時間與資源，不光是災區重建工作，還有產業重建，官民緊密合作，許多NGO團體的投入，讓重建工作順利推展，10過去了！雖然當時災情嚴重，但台灣人的心是緊緊靠在一起，未來他仍會盡其所能，提供協助，希望未來的日子會越來越好。

ET快訊
「13家手搖飲」發表中國台灣！名單驚見老虎堂　網嘆：喝水好了
大逆轉！「來自中國台灣台南」是假迷客夏　小編曝真相 …陰謀深
ET民調／「郭柯王」大聯盟33.9%！勝韓國瑜5.8%

關鍵字：馬英九,蘇清泉,華加志,華偉傑,咖啡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

颱風遇父親節「全天候值勤」 徐國勇謝值勤同仁：堅守崗位完成任務

「誓斬穿雲箭」挺總統蔡英文連任　彰化綠營「助英台」成軍

黨內大老全部下來選？　馬英九：要看合不合適啊

洪秀柱宣布參選台南立委！韓國瑜嘴上不說　臉書卻留言大讚：巾幗不讓鬚眉！

私菸案邱國正下重手！永和警衛室近20名特勤遭調職處分

ET總統民調／柯文哲台灣民眾黨囊括26.8%政黨票

ET總統民調／三腳督！郭台銘支持度攀升10％居冠　重傷韓國瑜選情

ET總統民調／五人參戰！蔡英文領先、郭韓拉鋸　郭台銘上升7%

ET總統民調／蔡英文領先拉大　韓國瑜支持度下跌6.1％

ET總統民調／「郭柯王」大聯盟33.9%　勝韓國瑜5.8%、蔡英文4.6%

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

颱風遇父親節「全天候值勤」 徐國勇謝值勤同仁：堅守崗位完成任務

「誓斬穿雲箭」挺總統蔡英文連任　彰化綠營「助英台」成軍

黨內大老全部下來選？　馬英九：要看合不合適啊

洪秀柱宣布參選台南立委！韓國瑜嘴上不說　臉書卻留言大讚：巾幗不讓鬚眉！

私菸案邱國正下重手！永和警衛室近20名特勤遭調職處分

ET總統民調／柯文哲台灣民眾黨囊括26.8%政黨票

ET總統民調／三腳督！郭台銘支持度攀升10％居冠　重傷韓國瑜選情

ET總統民調／五人參戰！蔡英文領先、郭韓拉鋸　郭台銘上升7%

ET總統民調／蔡英文領先拉大　韓國瑜支持度下跌6.1％

ET總統民調／「郭柯王」大聯盟33.9%　勝韓國瑜5.8%、蔡英文4.6%

快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝 珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

天才小史生涯10年飆1625K　榮登國民隊史三振王

「台灣就這樣！」手搖飲之亂…網嘆證明3點：政治無感、不團結　這項最痛心

颱風遇父親節「全天候值勤」 徐國勇謝值勤同仁：堅守崗位完成任務

LIFE・經典／2020東奧選手村將成綠意住宅　完整規劃帶來最大效益

首創Nappa編織皮革！Maserati推Quattroporte、Levante限量特仕車

美駐港官員會見黃之鋒…小孩姓名遭起底　美國務院：停止危險報導

《聲林之王2》四大看點！各地「跨海猛獸」來勢洶洶

邊吃邊看海！屏東隱藏版景觀餐廳　必嚐鮮甜雞湯、爆汁烤雞

颱風bye！內洞、滿月圓等森林遊樂區今下午1點陸續開放

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

政治熱門新聞

郝柏村批馬「毀軍法」　施明德贊..

公文外洩　來源疑綠委服務處

韓國瑜微幅領先蔡英文、力壓郭台..

ET總統民調／「郭柯王」大聯盟..

蘇貞昌28分震醒...幕僚36..

韓國瑜頒證書才伸手...她一見..

柯P不當副手　郭台銘幕僚8字回..

陳水扁：小英經濟成長率比馬、扁..

洪秀柱參選台南立委　謝龍介：嚇..

圖／韓國瑜周日南投行一次看

不放颱風假　盧秀燕臉書今風向逆..

若藍營重返執政　吳敦義：可依兩..

拒收潘恒旭月餅　網友：誠摯終招..

民眾黨首次民調8%　時代力量支..

更多熱門

相關新聞

郝柏村批馬「毀軍法」　施明德贊同：台灣人差遠了

行政院前院長郝柏村日前出書《郝柏村回憶錄》，內容完整記錄他出將入相的傳奇一生。其中有段內容談到前總統馬英九，為了安撫洪仲丘案的民怨，一夜廢除軍法制度是「違背軍事專業的重大錯誤」。民進黨前主席施明德在臉書發文談論，表示如果喊口號就能創造一個國家或悍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。「台灣人差遠了！」

陳水扁：小英經濟成長率比馬、扁8年平均還低

「馬吳韓」齊聚　吳敦義：擔心整合問題

馬英九、陳其邁同框　雙方「握2次手」切蛋糕

郝柏村：「賄選」是台灣民主最大諷刺

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

少年連開15槍殺老大　戴手銬腳鐐考上大學

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面