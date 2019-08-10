馬英九問咖啡博士「結婚沒？」　華偉傑：報告！您證婚人啊！

▲莫拉克10週年，馬英九前總統9日到屏東縣霧台、泰武等地了解現況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

馬英九前總統9日由八八風災重建委員會執行長陳振川、法務部前部長王清峰、前立委蘇清泉、國民黨屏東縣黨部前書記長林育先等人陪同，到屏東縣霧台鄉、禮納里部落、吾拉魯滋部落，關心災後重建現況與產業發展狀況，也向八八風災救災英雄紀念碑獻花致敬。

▲▼馬英九參觀泰武有機咖啡產業發展，與華偉傑（右二）、蘇清泉（右一）、林育先（左一）合影。

馬英九前總統到吾拉魯滋部落，在泰武鄉長邱登星與部落幹部陪下，由咖啡博士華偉傑介紹泰武咖啡產業發展狀況，對於泰武咖啡每年產值達4500萬元新台幣，馬英九感到驚訝，並不改他黑色幽默地說，他雖然留美多年，但很少喝咖啡，現在更少，可是全台竟然有這麼多人愛喝咖啡，「我越來越非主流，讓他有點憂慮了」。

由於華偉傑的父親為前國策顧問、也是中華民國首任原民會主委華加志，是馬英九總統多年好友，在與華偉傑座談的過程，馬前總統還關心華偉傑結婚了沒，華偉傑靦腆的說，「報告馬總統，我的證婚人是您啊」！馬笑回：「我每年要幫幾千對新人證婚，難免會忘記」，引來在場人員哄堂大笑。

馬英九表示，八八風災，當時救援、安置約花了一個月的時間，但是重建花了非常多時間與資源，不光是災區重建工作，還有產業重建，官民緊密合作，許多NGO團體的投入，讓重建工作順利推展，10過去了！雖然當時災情嚴重，但台灣人的心是緊緊靠在一起，未來他仍會盡其所能，提供協助，希望未來的日子會越來越好。