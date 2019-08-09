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蔡英文提經濟成長「人民無感」　陳水扁打臉：比馬、扁8年平均還低

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▲▼蔡英文敞廳談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

總統蔡英文日前在臉書貼出主計處公布的第二季經濟成長率，內容提到台灣勇奪亞洲四小龍第一名，但前總統陳水扁則認為，政府施政好壞，人民的感受最直接也最真實。他說，蔡英文說的是今年第二季經濟成長率2.41%，沒說的是2019年全年主計總處預估才2.19%，是三年來最低的，比馬英九8年平均2.8%、陳水扁8年平均4.8、4.9%都低。

陳水扁8日在臉書PO文提到，政府施政好壞，人民的感受最直接也最真實數字冷冰冰，數字本身不會說話，如同神明也是不講話，博杯，籤詩都是人在說。他表示，蔡英文在臉書打出「經濟牌」，強調主計處公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41％）勇奪亞洲四小龍第一名，固然可喜。但蔡英文沒說的，新加坡、香港、韓國的國民所得分別為6萬美元、5萬美元、3萬美元，而台灣是2萬5千美元。

陳水扁指出，蔡英文說的是今年第二季經濟成長率2.41%，沒說的是2019年全年主計總處預估才2.19%，是三年來最低的。蔡英文4年平均的GDP 不會超過2.5%，比馬英九8年平均2.8%、陳水扁8年平均4.8、4.9%都低。

陳水扁說，蔡英文8月7日在臉書發文指出，22年來，中央政府的總預算都是編列赤字預算。明年度，終於達到中央政府總預算案編列為「平衡預算」的目標。他認為增加政府投資，創造就業機會，促進經濟成長，政府預算赤字又何妨？政府編列總預算，多編歲入，減列歲出不就平衡了嗎？等到決算，歲入預算因為灌水高估，無法達陣；歲出預算不足開銷或人為因素，只好一再變更設計，追加預算，被發現也是來年的事了。

陳水扁也舉自己為例，他最後二年總預算是收支平衡的，最後二年的經濟成長率都達到6%左右，股市也上萬點，仍然在2008年失去中央執政權。

最後，陳水扁也直言，2018年地方選舉，蔡英文主打「改革牌」，在百工百業挺改革的全國各縣市大型演講會細數改革成果，曲高和寡，因為選民感受不到！最怕的是，蔡英文2020再談人民無感的統計數字。

▲陳水扁出席北社募款餐會，歌唱安可曲今夜又擱塊落雨（圖／記者林敬旻攝）

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

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關鍵字：陳水扁,蔡英文,馬英九,2020總統大選

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