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郝柏村批馬「為平息洪仲丘案民怨毀軍法」　施明德贊同：台灣人差遠了

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▲▼郝龍斌陪同郝柏村,軍公教勞,九三遊行（圖／記者季相儒）

▲郝柏村、郝龍斌。（資料照／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

行政院前院長郝柏村日前出書《郝柏村回憶錄》，內容完整記錄他出將入相的傳奇一生。其中有段內容談到前總統馬英九，為了安撫洪仲丘案的民怨，一夜廢除軍法制度是「違背軍事專業的重大錯誤」。民進黨前主席施明德在臉書發文談論，表示如果喊口號就能創造一個國家或悍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。「台灣人差遠了！」

▲《郝柏村回憶錄》新書發表會。（圖／記者季相儒攝）

《郝柏村回憶錄》主要分成四大部分，從民國初年華洋之間的不平等待遇，啟蒙郝柏村的民族思想；到親身參與八年抗戰到全面內戰，樹立他振興中華的志向；郝柏村也寫下台灣70年來的政軍變化，堅持保臺反獨的使命，最後則談到他一生的心願，也就是還原抗戰真相與對中華民族未來的建言。

根據《自由時報》報導，書中批評批評前總統馬英九任內，為安撫洪仲丘案，一夜廢除軍法制度，並任由義務兵役制被破壞，犯了違背軍事專業的重大錯誤。民進黨前主席施明德則在臉書直言「台灣人差遠了！」

▲▼施明德臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

▲施明德臉書發文贊同郝柏村新書內容。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

施明德：「『愛台灣』是解除戒嚴沒有危險後，臺灣人最流行的口號。」他說如果喊口號就能創造一個國家或悍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。他以以色列為例，在耶路撒冷的鬧區，年輕男、女兵把衝鋒槍平放在雙腿和朋友用餐，「70年來天天如此！代代如此！台灣人差遠了！」

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關鍵字：郝柏村,施明德,洪仲丘,馬英九

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