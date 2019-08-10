訂榴槤比薩「餅皮沒了」超失落！隔2天...接到一通「大驚喜」　台中哥爽翻

▲夏季限定的「黃金榴槤」比薩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

最近榴槤比薩吹起一陣旋風，死忠擁護者興奮嘗鮮，不少好奇寶寶也跟風一波。台中一名網友日前上網訂購，結果店員告知「沒餅皮了」，並幫他取消訂單，當下他相當失落，沒想到隔天竟接到一通「暖心電話」，讓他超驚喜。

男網友在「爆廢公社」提到，大前天他上網訂了一份榴槤比薩，想試試看味道如何，結果下單完成後，店員立刻回電告知餅皮沒了，並幫忙取消訂單，眼看心願未了，不免有些失望。

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▲原本沒訂到榴槤比薩，沒想到隔2天店長親自致電。（圖／翻攝自爆廢公社）

意外的是，昨天下午原po接到一通電話，竟是那間比薩店的店長，對方不但親自致歉，表示當時是店員口誤，還免費請他吃一份限量的榴槤比薩，讓他瞬間爽翻，「實在是揪甘心ㄟ啦，然後晚餐就吃榴槤披薩了」。

男網友笑說，「拿到手當下感覺味道還好，結果放在車上，下車買個東西回來，空氣整個瀰漫著濃濃的瓦斯味，回到家要拆開更濃厚了。哈哈...甜甜鹹鹹的滋味，可惜家人接受度不高，只有老媽願意捧場。」

▲味道非常濃厚XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，許多還沒吃到的朋友，紛紛投以羨慕眼光，「想吃，可是沒人陪我吃」、「我不敢買...我家應該只有我敢吃」、「今天傍晚要訂，店員告知總公司原物料已經缺貨」、「我也好想吃，可是沒有人一起分享」、「好好喔～～感覺好好吃耶，我們這說沒有榴槤、貨不足，所以沒有辦法做」。

值得一提的是，這款夏季限定的「黃金榴槤」比薩，使用泰國金枕頭榴槤與加量25%莫札瑞拉起司，限時1個月，平均每日每店只限量3個，每個售價499元。

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