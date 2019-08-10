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網爆「來自中國台灣」是假迷客夏　小編曝真相...網驚：陰謀很深

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▲大逆轉！網爆「來自中國台灣台南」是假迷客夏　小編PO文曝真相...（圖／翻攝迷客夏臉書）

▲台灣業者PO文到對岸展店！（圖／翻攝自迷客夏臉書）

網搜小組／劉維榛報導

兩岸手搖飲之亂越演越烈！繼香港一芳水果茶表態「一國兩制」後，又傳出迷客夏在官方微信自稱來自「中國台灣台南」，惹得台灣網友怒嗆拒喝。不過有眼尖網友發現，迷客夏並非以原名在大陸展店，反而是取作「菓然式」，但根據菓然式官方微信帳號證實2品牌已合併。

打著「為了你，我們養了一群牛」的迷客夏，是不少飲料族的必喝聖品，也將事業拓展到對岸搶人民幣，豈料上個月15日，官方微博卻洋洋灑灑寫下「2004 年於中國台灣台南佳里創立」、「迷客夏已在中國，包含中國內地、中國香港、中國澳門和中國台灣、新加坡等市場擁有近240家門市」等。

請繼續往下閱讀...

消息一出後，讓台灣網友一片譁然，紛紛喊起拒喝行動當作教訓，臉書《我是台灣人》社團有4千多串留言，「可以沒有手搖杯也要堅持是（台灣台北）」、「搞不懂～就是賣涼水的，卻自我膨脹到以為自己表態就可以出賣國家？！這些沒有國家觀念，賺台灣錢起家卻爭相恐後賣台的，請大家就一起抵制了！」、「還好我不喝飲料都喝水，但這些店家真是傷透臺灣人的心」，就連香港網友也看不下去，「是香港人，我希望台灣人團結起來，抵制媚共企業！台灣不是中國的，台灣是台灣人的！」

也有人逆向思考，認為拒喝後，不僅省荷包又變健康，簡直一舉兩得，「感謝中國幫助台灣人的健康與促進環保…」、「 喝水健康阿！沒喝這些東西一年不知道可以省多少」、「搬去的是飲料店，臺灣人可以遠離糖尿病，玉米糖漿cornsyrup 的殘害了，耶～離開的是國際大廠與科技大廠、金融外資等，搬回來的才是賺很大的」、「喝水好了，健康」。

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▲大逆轉！網爆「來自中國台灣台南」是假迷客夏　小編PO文曝真相...（圖／翻攝迷客夏臉書）

▲網友喊起拒喝！（圖／翻攝自臉書我是台灣人）

不過也有網友追根究柢一查，逆轉「賣國」真相，「（微博）發文的『迷客夏』是大陸人開的假迷客夏，真正台灣迷客夏在大陸開的叫『菓然式』我是台灣人，是不是該改一下貼文避免混淆大眾？」

實際翻出迷客夏臉書2018年5月5日的貼文，提及「#上海我們來啦」的展店資訊，照片招牌強調是「源自台灣迷客夏」，小編也坦承，是商標被註冊走了，內容如下：

為什麼海外店的名字不太一樣

為什麼海外店的名字不太一樣呢？

因為在海外的品牌名稱受到部分規範與限制，

所以大陸地區改為「菓然式 - milk shop」

而香港與其他海外地區則以”迷客夏 - Milksha”為出發。

大家只要認識我們可愛的小牛LOGO就知道這是來自台灣的迷客夏囉～千萬別以為是山寨呀！

另外，也有PTT網友指出，「中國名稱原為菓然式，後與迷客夏該名稱之廠商合併，原網址內容已去除中國台灣一詞，換成使用台灣地區，但官方微信公眾號仍稱中國台灣」。數日前，菓然式微博帳號也PO出粉絲遷移通知，「為了更好地為迷粉們服務，我們正式把來自寶島台灣，深受消費者喜愛的鮮奶茶飲迷客夏MIlkshop引入大陸」，證實2品牌已合併，一國兩制爭議持續延燒，目前有待台灣業者出來講清楚說明白！

▲大逆轉！網爆「來自中國台灣台南」是假迷客夏　小編PO文曝真相...（圖／翻攝迷客夏臉書）

▲小編澄清，改名真相！（圖／翻攝自迷客夏臉書）

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大逆轉！「來自中國台灣台南」是假迷客夏　小編曝真相 …陰謀深
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關鍵字：迷客夏,手搖飲料,山寨,中國

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