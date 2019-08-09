父親節「一台神秘iPhone充電」神展開　驚喜度飆破百...網讚嘆：太猛了

▲老爸真的被騙到了。（圖／黃小姐授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名貼心女兒今年父親節想給老爸一個大驚喜，於是親手做了一台「充滿回憶的iPhone」，還故意放在他平常充電的桌子上，最後不僅圓滿落幕，也讓父親感動到不行，甚至開玩笑說，「要每天帶到公司去」。

黃小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，因為很久沒做卡片送家人了，所以想說來點不一樣的，於是她用黑藍灰3色卡紙、塑膠板、剪刀、美工刀、立可白、鉛筆、白膠、雙面膠等材料，花了近3小時，做出這支假iPhone。

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其中，在照片內容的部分，黃小姐特地和哥哥、姊姊另創群組，取了和家庭群組一模一樣的名字，再將自己想說的話丟上去，最後列印出來，「我故意放在他每天回家會充手機的桌上，結果成功騙到我爸，他發現之後超高興的，說是最棒的父親節禮物，對於三兄妹寫的東西也很感動」。

▲三兄妹還特地創群組。（圖／黃小姐授權引用）

看到精美成品，網友們不禁讚嘆，「好棒的禮物喔」、「強者94妳」、「這個太有創意了」、「我也想學，這個厲害」、「好強，手好巧」、「這肯定會超開心的啊」。

最後，黃小姐感性地表示，「看到老爸開心的表情，覺得花好幾個小時做都值得。」同時，她也透露，在YouTube上有教學影片，可以參考上面的步驟。

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▼全家開心合照。（圖／黃小姐授權引用）