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颱風天信義區看電影！陸客情侶點「這一桶」超驚豔　狂讚台灣：果然厲害

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▲▼信義威秀。（圖／記者邱顯燁攝）

▲民眾颱風夜到信義威秀看電影，遇到陸客來買爆米花。（圖／記者邱顯燁攝）

記者董美琪／台北報導

利奇馬來襲，北部各電影院8日晚間宣布取消深夜以後的場次，以保護員工及民眾安全。不過有民眾在信義威秀見到這一幕，他表示身旁一對穿著時髦的大陸情侶來買爆米花，卻對爆米花可以「客制化」讚嘆不已，頻頻大聲稱讚台灣實在太棒了。

台灣文化、服務品質等「軟實力」一直相當優異。一位民眾8日晚間10點多到信義威秀影城看最後一場電影，在買爆米花時，看到一對情侶跟店員講了一會，接著店員去準備餐點時，聽到這位男子忍不住驚呼，台灣果然厲害，太貼心了，連這個（爆米花）都可以混口味。民眾說，這位陸客似乎沒有遇過這樣「點法」，可能聽說過可以這樣點，因此當場試試這種點法。

請繼續往下閱讀...

一旁穿裙裝的長髮女伴也對店員喊，希望甜多鹹少，店員也大方ok，讓她忍不住附和男方，頻頻點頭說「真的，台灣果然很棒」。民眾表示，雖然是小事，但自己在旁邊聽到卻很開心，聽到兩人都是大陸口音，對台灣不斷稱讚的感覺很好，也覺得這樣的陸客很棒。

101,信義區,信義威秀。（圖／記者李毓康攝）

▲不少陸客來台，會到百貨密度高的台北101、信義威秀附近逛街。（圖／記者李毓康攝）

其實自從大陸限縮陸客來台，8月1日起暫停自由行後，也引起兩岸民眾討論。「台灣自由行」微博帳號日前遺憾po文，也吸引許多大陸網友留言回應，「很難過！去過台灣兩次，很多台灣群眾都很熱情熱心，樂於助人」、「趕在今天7/31去辦理了大通證和G簽，年底去台北跨年。」

還有陸網友留言，「下次自由行去台灣都不知道幾時了[淚][淚][淚]，還想說每年去一次的」、「不要關微博呀，我們一定會等到繼續可以自由行那天的」、「已經辦完G簽，十一還能去」、「我12月要去台北跑馬拉松啊」、「年底五月天跨年可怎辦啊[淚][淚][淚]、「麻辣鴨血臭豆腐，酸辣蝦胡椒蝦腦袋裡的黃一點不腥，巨大無比，各種粉圓，各種牛肉麵」。

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關鍵字：爆米花,看電影,自由行,陸客

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