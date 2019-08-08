沒錢買星巴克！妹子拿「絕版受玄宮潮杯」背面帥炸　萬人求團購...小編回應了

▲外觀真的很潮。（圖／‎王小舞‎授權提供）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

星巴克馬克杯設計精美、頗有質感，不過一只動輒4、500塊錢。一名女網友多年前，就透過朋友買了蘆洲受玄宮的潮杯，只見馬克杯造型與星巴克logo神似，而背後更有霸氣的道教符令，讓她愛不釋手，大票網友也超心動，狂洗版求團購，但其實早已絕版，而廟方小編則透露，還有少量現貨，不過需親自到現場買。

網友王小舞向《ETtoday新聞雲》記者表示，這個馬克杯是多年前託朋友去買的，除了看中250元相對親民的價格，她覺得很搞笑、很接地氣，同時也打趣道，「鬼月感覺有保庇」。

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▲背面也相當有巧思。（圖／‎王小舞‎授權提供）

她在「爆廢公社」分享愛杯，笑說「沒有錢買星巴克的杯子，只好......。」而這個熟悉的圖樣，立刻掀起上萬網友熱議，紛紛回應「有團可以跟嗎」、「這個太威武了」、「哪裡買的我喜歡」、「這個很棒呀！七月拿來喝水喝飲料，整個人都覺得神光護體」、「星之神杯阿...這個可以」、「宮廟開始走文青路線了」。

事實上，這款潮杯幾年前曾爆紅，就有買過的朋友指出，「滿幽默的杯子，當時訂購過去自取時，杯子都放在殿前，廟方會幫忙先過火，再交給我們。」可惜的是，因為有所爭議，後來便快速絕版了，不過有熱心網友表示，有私訊受玄宮的小編，對方說還有現貨，但數量不多，需親自到現場購買。

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