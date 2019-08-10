手搖飲南霸天！他激推「當水喝」一早7點就賣　離職員工曝...再也不喝

▲原PO超愛喝茶の魔手！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

先別管手搖飲之亂了！曾有網友封茶の魔手是南部扛霸子，近日一名男網友自稱把飲料「當作水在喝」，有店家早上7點就營業，顯見當地人如此瘋迷，一大早就想要來一杯。不過也有網友抱怨，現在味道走樣了，加上太甜，因此不愛喝了。

台南男網友在臉書《爆廢公社公開版》笑稱，「南部人平常日早上就把茶魔飲料當作水在喝，早上6-7點就開始營業！」更大讚來一杯梅子綠，清涼暢飲的酸甜滋味，他誇飾法形容「有如神仙級好喝！」

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身為鐵粉的他，常被問及每家店泡出來的飲品不一樣，原PO觀察入微一番後，幫忙解釋，是因店家工讀生流動率高，「所以每個人泡出來的茶，自然也會不同。」

文章掀起猛烈討論，網友熱情分享心目中的飲品，「幾乎每天買無糖青少冰」、「梅子綠真是超級好喝，我都喝無糖微冰」、「普洱微微好喝」、「山楂烏龍、桂花釀」、「葡萄香檳好喝」、「烏青微微」、「普洱奶波霸」、「去南部必買奶綠茶魔」。

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▲離職員工現身說法！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

另一派網友則抱怨，「早期的茶魔真的不錯，現在我完全不喝，茶葉換過以後難喝死了…香料味很重」、「以前去南部都會買，最後一次買已經一年前了，連兩天兩次點了無糖綠上車，都甜到爆炸，之後再沒有買了」、「以前真的很好喝，現在品質超差，綠茶無糖去冰跟白開水沒兩樣」、「高雄的都臭臉啊！再好喝，我也不想去買」、「高中開始在魔手打工5年，從全糖喝到無糖然後喝水，至今離職4年沒買過半次，覺得超難喝」。

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