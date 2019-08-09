「6菜+可樂」110元！他曬外送便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版打臉

▲有網友PO文炫耀便當（左圖）只要110元，慘遭分析打臉。（圖／翻攝自臉書社團、台鐵官網，下同）

記者許凱彰／綜合報導

許多上班族都喜歡訂便當，不只主菜的CP值，當然還有配菜的賣點。一名大陸網友在臉書社團中PO上便當照提到，吃飯時間訂了外賣便當才24.8人民幣（約台幣110元），還在最後補上一句，「台灣有嗎」？貼文一出馬上引發網友討論。

一名大陸網友在臉書公開社團中發了一張便當照，菜色是基本的鋪底白飯，上面蓋上幾片肉、一支炸雞腿、豆干、玉米、豆芽菜以及一顆荷包蛋，同時還說到，「今天中午吃外賣，24.8元人民幣（約台幣110元），30分鐘送達，還送一小瓶可樂，台灣有嗎？」

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貼文一出隨即吸引不少網友討論還分享到各大社團，「這雞腿的大小有點不科學」「這要是開在台灣馬上就倒了」「那個雞腿是不是還沒滿月就出來工作了」「沒看留言還真沒發現那是雞腿」「這樣的便當竟然賣100多塊」「豐富到連個綠色蔬菜都沒有」「這個吃一個禮拜應該就便祕了」「唯一的差別應該是可樂，台灣有媽媽味紅茶、阿姨的雜牌養樂多」。

這則「曬便當文」在網路上迅速掀起一陣旋風，有網友都曬出自己的便當，或是私藏CP值爆高的便當，更有不少人直接PO出傳說中的台鐵排骨便當來比較。值得一提的是，原PO在晚間7點多就將原文從社團中撤除，只留下各大社團中的討論。