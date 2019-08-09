下料有SOP！女大生曝光「石二鍋內行吃法」　不用加湯一輪搞定精華

▲石二鍋目前在全台約有60間分店，是王品集團中店數最多的品牌。（圖／翻攝石二鍋臉書專頁）

記者黃君瀚／綜合報導

本站新聞〈開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」〉報導，石二鍋2009年開業至今生意仍相當興隆，常要排1、2小時才吃得到，最受網友稱道的是冰沙、環境衛生和服務。現在有專業級的饕客分享一套SOP吃法，不用加湯一輪就搞定，將美味一次收入胃中。

女大生8日晚間在Dcard回應一篇搞笑討論文〈震驚！石二鍋居然要這樣吃！〉提出她多年經驗累積下來的一套完美SOP吃法，一共分為9個步驟，從湯底、醬料、肉片選擇到下料順序都有講究，「過程完全不用加湯，因為等待的過程中都有把火關小，湯是一定夠喝的。」

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1. 石頭湯底、肉多豬、白飯。她說，比起牛肉片，豬肉較厚、飽足感更佳，更何況牛肉湯底煮到後面滿滿都是浮油，容易讓人吃膩。

2. 醬料。她推薦拿取小孩用的安全碗，因為比較大，加入蔥花8分滿、大蒜1大口、沙茶1大口、蘿蔔泥2大口，太乾攪不動就撈一點湯，會比加醬油吃起來清淡，「整碗的蔥花吃起來超過癮......給自己加料不用錢！」

3. 一下火鍋料。一開始下火鍋料，先下南瓜、紅蘿蔔、玉米、芋頭、米血糕、瓠瓜一類，因為這些比較難熟，第一輪也無法出鍋。

▲石二鍋。（圖／翻攝石二鍋臉書專頁）

4. 高麗菜。待鍋中高湯滾就開始下高麗菜，並在菜快熟之前下1/3肉片，等肉一熟就跟著高麗菜一同起鍋，既可以讓湯頭變香甜，高麗菜也更好吃。

5. 關小火。她說，這個步驟是避免第一輪鮮甜的肉湯太快蒸發，這時可撈出一小碗湯放涼，配著第一波出鍋的菜肉一同品嘗。

6. 二下火鍋料。這時候選擇下木耳、蛋餃、金針、蟹肉棒、豆腐一類食材，和之前步驟一樣，快熟之前下1/3肉片，肉一熟全部起鍋。

7. 冰沙。等待火鍋料熟的空檔可趁機喝冰沙，盡量避免同時喝熱湯和冰沙以免身體不適。

8. 吃飯。到了這個時間點，一開始下的難熟配料大概都完美了，撈一碗湯放涼然後關小火開始，一併把白飯解決。

9. 清空。把盤內所有青菜下光，在快熟時倒入最後的1/3肉片，最後一併起鍋享用，同時用剛吃完白飯的碗盛裝菜肉湯，「因為所有的肉湯精華都集中在最後一輪了」！