　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／大苑子迷客夏標「中國台灣」粉專被灌爆　網友爆怒喊：還有啥能喝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼迷客夏也「中國台灣」 網友吶喊：還有什麼能喝。（圖／翻攝自迷客夏官方微信）

▲迷客夏也標示「中國台灣」， 網友吶喊：還有什麼能喝。（圖／翻攝自迷客夏官方微信）

記者周姈姈／綜合報導

傷透台人的心！繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷克夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，網友怒喊「還有什麼能喝」。

大苑子官方微博於8日在貼文中自我介紹，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。2017年，大苑子全球門店更是突破300家，並且還在穩健擴張中，一直以來，大苑子都堅持只做美味且健康的茶飲。」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，大苑子臉書粉專就湧進大批網友留言「怎麼取消會員？我愛鮮榨葡萄柚綠，但我更愛台灣，我不喝中國台灣茶，謝謝」、「辦過的旺卡可以撤銷會籍嗎？雖然很不捨鮮桔梅麗但是國家主權更重要」和「可以把辦過的卡的撤銷嗎？如果早知道你們是支持中國台灣，我不會買你們的商品」等等。

▲大苑子、迷客夏、貢茶粉專被網友留言灌爆。（圖／翻攝自粉專）
▲大苑子也標示「 中國台灣」， 引起台灣網友憤怒表示「不喝中國台灣茶」。（圖／翻攝自大苑子粉專）

至於迷克夏的粉專，同樣也被網友灌爆，網友憤怒留言「我真的很愛你們的珍珠，但我更愛台灣。迷客夏Bye」、「請問要喝什麼才可以軟化膝蓋」、「為什麼中國台灣　我好傷心　只能跟你們再見了」跟「地址怎麼沒寫清楚是中國台灣，萬一陸客找不到怎麼辦」等等。

▲大苑子、迷客夏、貢茶粉專被網友留言灌爆。（圖／翻攝自粉專）

▲迷客夏在官方微信發表第一間店開在中國台灣台南，粉專留言一片罵聲。（圖／翻攝自迷客夏粉專）

貢茶的粉專貼文也被網友噓慘，網友留言怒罵「原來是共茶啊」、「你們好意思用 Gong Cha Taiwan 嗎？幹嘛不直接用 Gong Cha Chinese Taipei？」、「可以跟共芳合體嘍！共茶！」跟「貢茶？還是共茶？請選擇」等等。

▲大苑子、迷客夏、貢茶粉專被網友留言灌爆。（圖／翻攝自粉專）

▲貢茶的粉專也湧進大批網友留言，還有網友說貢茶就是一芳2.0。（圖／翻攝自貢茶粉專）

先前位在香港的CoCo灣仔店，則是因為一張發票上印有「香港人加油」的字眼，踩到反送中等敏感議題；對此，CoCo官方微博9日發聲明，澄清發票上的文字是店員個人行為，CoCo堅決服從、支持國家法規政策，包含香港是中華人民共和國不可分割的一部分，該聲明一出，CoCo官方隨即關閉台灣官網及臉書。

▲▼CoCo發表聲明澄清。（圖／翻攝自微博）

▲CoCo灣仔店開的發票印有「香港人加油！」字眼，引爆反送中等敏感議題地雷。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
快訊／表態「中國台灣」引罷喝　珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒
「13家手搖飲」發表中國台灣！名單驚見老虎堂　網嘆：喝水好了
大逆轉！「來自中國台灣台南」是假迷客夏　小編曝真相 …陰謀深

關鍵字：一芳水果茶,迷客夏,貢茶,CoCo都可,大苑子,鹿角巷,舔共茶,台灣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝 珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

「台灣就這樣！」手搖飲之亂…網嘆證明3點：政治無感、不團結　這項最痛心

颱風bye！內洞、滿月圓等森林遊樂區今下午1點陸續開放

影／大苑子迷客夏標「中國台灣」粉專被灌爆　網友爆怒喊：還有啥能喝

台灣手搖飲「接龍下跪」　呂秋遠千字文瘋傳：被馴養就得承擔哭泣的風險

台大畢業的人生勝利組中年失業...改當二手服飾店員嘆「沒靈魂」

網爆「來自中國台灣」是假迷客夏　小編曝真相...網驚：陰謀很深

影／豪大雨彈移入ing　台中、高雄等11縣市列豪雨、大雨特報

「13家手搖飲」發表中國台灣！名單曝光…驚見老虎堂　網嘆：喝水好了

機械故障機上等4小時！旅客爆氣：被丟包不理　虎航回應了

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝 珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

「台灣就這樣！」手搖飲之亂…網嘆證明3點：政治無感、不團結　這項最痛心

颱風bye！內洞、滿月圓等森林遊樂區今下午1點陸續開放

影／大苑子迷客夏標「中國台灣」粉專被灌爆　網友爆怒喊：還有啥能喝

台灣手搖飲「接龍下跪」　呂秋遠千字文瘋傳：被馴養就得承擔哭泣的風險

台大畢業的人生勝利組中年失業...改當二手服飾店員嘆「沒靈魂」

網爆「來自中國台灣」是假迷客夏　小編曝真相...網驚：陰謀很深

影／豪大雨彈移入ing　台中、高雄等11縣市列豪雨、大雨特報

「13家手搖飲」發表中國台灣！名單曝光…驚見老虎堂　網嘆：喝水好了

機械故障機上等4小時！旅客爆氣：被丟包不理　虎航回應了

快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝 珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

天才小史生涯10年飆1625K　榮登國民隊史三振王

「台灣就這樣！」手搖飲之亂…網嘆證明3點：政治無感、不團結　這項最痛心

颱風遇父親節「全天候值勤」 徐國勇謝值勤同仁：堅守崗位完成任務

LIFE・經典／2020東奧選手村將成綠意住宅　完整規劃帶來最大效益

首創Nappa編織皮革！Maserati推Quattroporte、Levante限量特仕車

美駐港官員會見黃之鋒…小孩姓名遭起底　美國務院：停止危險報導

《聲林之王2》四大看點！各地「跨海猛獸」來勢洶洶

邊吃邊看海！屏東隱藏版景觀餐廳　必嚐鮮甜雞湯、爆汁烤雞

颱風bye！內洞、滿月圓等森林遊樂區今下午1點陸續開放

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏..

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

陸情侶影城點「這一桶」　狂讚台..

CoCo聲明後　台官網、臉書就..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

迷客夏凌晨急刪「中國台灣」字句

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

旅遊作家怒機場免稅店蓋「遮羞布..

6菜110元！他曬便當嗆：台灣..

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼..

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心..

即／利奇馬海警解除　中南部連6..

更多熱門

相關新聞

台灣手搖飲「被馴養」律師千字文瘋傳

「要你跪，你就得跪，否則沒有你的一席之地。」繼一芳水果茶風波，CoCo、大苑子、迷客夏等也淪陷，儼然引爆手搖飲之亂。呂秋遠直言，無須為這些商家難過，一點也沒有必要，「一個人如果讓自己被馴養了，勢必會承擔一些哭泣的風險。」

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

迷客夏凌晨急刪「中國台灣」字句

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

少年連開15槍殺老大　戴手銬腳鐐考上大學

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面