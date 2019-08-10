影／大苑子迷客夏標「中國台灣」粉專被灌爆　網友爆怒喊：還有啥能喝

▲迷客夏也標示「中國台灣」， 網友吶喊：還有什麼能喝。（圖／翻攝自迷客夏官方微信）



記者周姈姈／綜合報導

傷透台人的心！繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷克夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，網友怒喊「還有什麼能喝」。

大苑子官方微博於8日在貼文中自我介紹，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。2017年，大苑子全球門店更是突破300家，並且還在穩健擴張中，一直以來，大苑子都堅持只做美味且健康的茶飲。」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，大苑子臉書粉專就湧進大批網友留言「怎麼取消會員？我愛鮮榨葡萄柚綠，但我更愛台灣，我不喝中國台灣茶，謝謝」、「辦過的旺卡可以撤銷會籍嗎？雖然很不捨鮮桔梅麗但是國家主權更重要」和「可以把辦過的卡的撤銷嗎？如果早知道你們是支持中國台灣，我不會買你們的商品」等等。



▲大苑子也標示「 中國台灣」， 引起台灣網友憤怒表示「不喝中國台灣茶」。（圖／翻攝自大苑子粉專）



至於迷克夏的粉專，同樣也被網友灌爆，網友憤怒留言「我真的很愛你們的珍珠，但我更愛台灣。迷客夏Bye」、「請問要喝什麼才可以軟化膝蓋」、「為什麼中國台灣 我好傷心 只能跟你們再見了」跟「地址怎麼沒寫清楚是中國台灣，萬一陸客找不到怎麼辦」等等。

▲迷客夏在官方微信發表第一間店開在中國台灣台南，粉專留言一片罵聲。（圖／翻攝自迷客夏粉專）



貢茶的粉專貼文也被網友噓慘，網友留言怒罵「原來是共茶啊」、「你們好意思用 Gong Cha Taiwan 嗎？幹嘛不直接用 Gong Cha Chinese Taipei？」、「可以跟共芳合體嘍！共茶！」跟「貢茶？還是共茶？請選擇」等等。

▲貢茶的粉專也湧進大批網友留言，還有網友說貢茶就是一芳2.0。（圖／翻攝自貢茶粉專）



先前位在香港的CoCo灣仔店，則是因為一張發票上印有「香港人加油」的字眼，踩到反送中等敏感議題；對此，CoCo官方微博9日發聲明，澄清發票上的文字是店員個人行為，CoCo堅決服從、支持國家法規政策，包含香港是中華人民共和國不可分割的一部分，該聲明一出，CoCo官方隨即關閉台灣官網及臉書。

▲CoCo灣仔店開的發票印有「香港人加油！」字眼，引爆反送中等敏感議題地雷。（圖／翻攝自微博）