台灣手搖飲「接龍下跪」　呂秋遠千字文瘋傳：被馴養就得承擔哭泣的風險

▲手搖飲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「要你跪，你就得跪，否則沒有你的一席之地。」繼一芳水果茶風波，CoCo、大苑子、迷客夏等也淪陷，儼然引爆手搖飲之亂。呂秋遠直言，無須為這些商家難過，一點也沒有必要，「一個人如果讓自己被馴養了，勢必會承擔一些哭泣的風險。」

眼看手搖飲店紛紛表態，強調「源自中國台灣」，再度點燃台灣網友怒火，揚言抵制。呂秋遠凌晨在臉書感慨，「人生就是這樣，沒有什麼好說的，法文稱之為C’est la vie。當企業選擇要西進，或者想要吸引中國消費者，那麼就是要在國家認同上表態。你不理他、刻意模糊，敵人還是不會給你任何餘地留在灰色地帶，就是要承認中國台灣，才會有做生意的機會。」

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▲▼飲料店相繼淪陷。（圖／記者陳玉攝、都可coco奶茶總部）

「他們似乎想要台灣民眾戒掉喝手搖飲料的習慣，而這些企業也只能配合。」呂秋遠無奈說，不過他話鋒一轉，認為根本不需要為商家們難過，「國家可以讓你發大財，就可以讓你一無所有。當企業決定要西進，就是注定會被掌握，還得要學習忘台灣的本。他們可以逼迫所有台灣想要在當地發展的藝人表態，也可以要求所有在中那設點的企業發聲。被馴養，就得要承擔哭泣的風險，因為是人民幣讓你生長茁壯，所以你就得要聽主人的口令。」

他更直言，「別再以為政治歸政治、飲料歸飲料，這是鄉愿者才能說出的話。擁有強權的人，是不會讓這兩種事情分開的。飲料店支持送中、香港一國一制、台灣一國兩制，那不妨就喝水吧！喝水最健康了，不是嗎？」