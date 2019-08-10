快訊／我們來自台灣！迷客夏聲明：微信審查「必須被加上中國」

記者周姈姈／台北報導

兩岸手搖飲之亂越演越烈，迷客夏稍早也在粉專發佈聲明指出，「因微信公眾號內容審查之故，如果要使用台灣，就必須加上中國，造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。」

▲迷客夏稍早在粉專發佈聲明，指出因為微信公眾號審查之故，所以必須使用「中國台灣」。（圖／翻攝自Facebook／迷客夏綠光牧場主題飲品，下同）

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9號晚間傳出迷客夏在官方微信自稱來自「中國台灣台南」，惹得台灣網友怒嗆拒喝。不過有眼尖網友發現，迷客夏並非以原名在大陸展店，反而是取作「菓然式」，但根據菓然式官方微信帳號證實2品牌已合併。

消息一出後，讓台灣網友一片譁然，紛紛喊起拒喝行動當作教訓，臉書《我是台灣人》社團有4千多串留言，「可以沒有手搖杯也要堅持是（台灣台北）」、「搞不懂～就是賣涼水的，卻自我膨脹到以為自己表態就可以出賣國家？！這些沒有國家觀念，賺台灣錢起家卻爭相恐後賣台的，請大家就一起抵制了！」、「還好我不喝飲料都喝水，但這些店家真是傷透臺灣人的心」，就連香港網友也看不下去，「是香港人，我希望台灣人團結起來，抵制媚共企業！台灣不是中國的，台灣是台灣人的！」

聲明發布後，網友依舊罵聲連連，有人表示，「幫你翻譯 我想賺錢所以我變成中國台灣」，也有網友留言酸道，「現在流行發了聲明卻什麼都沒說嗎」、「所以你就順著他們的意思變成中國台灣的形狀」、「應該是中國台灣迷克夏總部」，不過也有網友表示支持，喊話要「迷客夏加油」，聲明發布短短的10分鐘內，就累積了3百多則留言。

▲迷客夏聲明網友反應兩極。（圖／翻攝自迷客夏粉專）

繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷克夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，網友怒喊「還有什麼能喝」。



▲迷客夏粉專聲明全文。