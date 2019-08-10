　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／我們來自台灣！迷客夏聲明：微信審查「必須被加上中國」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者周姈姈／台北報導

兩岸手搖飲之亂越演越烈，迷客夏稍早也在粉專發佈聲明指出，「因微信公眾號內容審查之故，如果要使用台灣，就必須加上中國，造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。」

▲▼迷客夏聲明。（圖／翻攝自Facebook／迷客夏綠光牧場主題飲品）

▲迷客夏稍早在粉專發佈聲明，指出因為微信公眾號審查之故，所以必須使用「中國台灣」。（圖／翻攝自Facebook／迷客夏綠光牧場主題飲品，下同）

請繼續往下閱讀...

9號晚間傳出迷客夏在官方微信自稱來自「中國台灣台南」，惹得台灣網友怒嗆拒喝。不過有眼尖網友發現，迷客夏並非以原名在大陸展店，反而是取作「菓然式」，但根據菓然式官方微信帳號證實2品牌已合併。

消息一出後，讓台灣網友一片譁然，紛紛喊起拒喝行動當作教訓，臉書《我是台灣人》社團有4千多串留言，「可以沒有手搖杯也要堅持是（台灣台北）」、「搞不懂～就是賣涼水的，卻自我膨脹到以為自己表態就可以出賣國家？！這些沒有國家觀念，賺台灣錢起家卻爭相恐後賣台的，請大家就一起抵制了！」、「還好我不喝飲料都喝水，但這些店家真是傷透臺灣人的心」，就連香港網友也看不下去，「是香港人，我希望台灣人團結起來，抵制媚共企業！台灣不是中國的，台灣是台灣人的！」

聲明發布後，網友依舊罵聲連連，有人表示，「幫你翻譯 我想賺錢所以我變成中國台灣」，也有網友留言酸道，「現在流行發了聲明卻什麼都沒說嗎」、「所以你就順著他們的意思變成中國台灣的形狀」、「應該是中國台灣迷克夏總部」，不過也有網友表示支持，喊話要「迷客夏加油」，聲明發布短短的10分鐘內，就累積了3百多則留言。

▲▼迷客夏聲明網友反應。（圖／翻攝自迷客夏粉專）

▲迷客夏聲明網友反應兩極。（圖／翻攝自迷客夏粉專）

繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷克夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，網友怒喊「還有什麼能喝」。

▲▼迷客夏聲明。（圖／翻攝自Facebook／迷客夏綠光牧場主題飲品）
▲迷客夏粉專聲明全文。

ET快訊
長輩勸「吃胎盤超補」她驚呆！名醫PO無碼照回19字解答
女騎士金針山找景點　石頭上白衣女：沿河床路走…警揭結局好恐怖

關鍵字：迷客夏,手搖飲之亂,中國,台灣,聲明,微信審查

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／po網寫「中國台灣」被網友怒嗆　大苑子：大陸小編寫的已刪文

猴硐「煤鄉礦工文史館」百年展　贈新北40年礦工救護隊工作服

快訊／未在海外設總部！50嵐聲明：大陸仿冒的店與我們無關

另類地震魚現身石門水庫　漁民捕獲「黃金大頭鰱」30年頭一次

「集體下跪陪一芳」很詭異！　財經專家曝「背後恐怖鏈」：可能會麻煩不斷

快訊／我們來自台灣！迷客夏聲明：微信審查「必須被加上中國」

利奇馬拼命「放閃」！彭啟明爆首次颱風前後4現象雷擊猛攻

女騎士金針山找賞景迷路　石頭上白衣女：「往這邊走」...結局好恐怖！

吳青峰、八三夭登場貢寮海祭！臺鐵8/30起將加開20班列車

快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝　珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

影／po網寫「中國台灣」被網友怒嗆　大苑子：大陸小編寫的已刪文

猴硐「煤鄉礦工文史館」百年展　贈新北40年礦工救護隊工作服

快訊／未在海外設總部！50嵐聲明：大陸仿冒的店與我們無關

另類地震魚現身石門水庫　漁民捕獲「黃金大頭鰱」30年頭一次

「集體下跪陪一芳」很詭異！　財經專家曝「背後恐怖鏈」：可能會麻煩不斷

快訊／我們來自台灣！迷客夏聲明：微信審查「必須被加上中國」

利奇馬拼命「放閃」！彭啟明爆首次颱風前後4現象雷擊猛攻

女騎士金針山找賞景迷路　石頭上白衣女：「往這邊走」...結局好恐怖！

吳青峰、八三夭登場貢寮海祭！臺鐵8/30起將加開20班列車

快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝　珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

丹麥首都哥本哈根警局爆炸　6日才有類似事件

羅傑斯盃／大坂直美生涯首度輸小威無緣4強　下週仍重返球后

悚！鬼屋實境逃脫後⋯這群人木星「手上多了三指抓痕」

驚喜！銀赫是TFBOYS演唱會總導演　悄飛深圳「新歌編舞也一手包」

連勝文指「這些人」不挺韓國瑜　陳揮文怒嗆：沒差你那幾票！

50Cent自爆兒子非親生、他22歲月花2萬鎂搭Uber！嘻哈ㄎㄧㄤ事盤點

為了買零食！5歲童飛奔馬路遭撞...捲進計程車車底　神反轉劇情司機驚呆

影／po網寫「中國台灣」被網友怒嗆　大苑子：大陸小編寫的已刪文

日職／選球眼！王柏融連2保送　火腿5局4比0領先軟銀

AIR SPACE「喬奶神器」根本整形　靠記憶海綿C型胸墊造山

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏..

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

陸情侶影城點「這一桶」　狂讚台..

CoCo聲明後　台官網、臉書就..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

旅遊作家怒機場免稅店蓋「遮羞布..

迷客夏凌晨急刪「中國台灣」字句

表態中國台灣 珍煮丹：品牌遭..

6菜110元！他曬便當嗆：台灣..

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼..

迷客夏聲明：微信審查「必須被加..

更多熱門

相關新聞

「中國台灣」被嗆　大苑子已刪文

繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷客夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，網友怒喊「還有什麼能喝」，大苑子總公司門市輔導部副總邱曉焄今表示，已先請當地同事把該文章關閉。

50嵐聲明：大陸仿冒的店與我們無關

財經專家：集體下跪陪一芳很詭異

手搖飲之亂　網狂噓臉書被灌爆

台灣手搖飲「被馴養」律師千字文瘋傳

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆：喝水好了

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面