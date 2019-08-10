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影／po網寫「中國台灣」被網友怒嗆　大苑子：大陸小編寫的已刪文

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▲大苑子澄清，中國台灣的文字是中國小編所寫目前已刪文。（圖／翻攝自Facebook／大苑子）

▲大苑子澄清，中國台灣的文字是中國小編所寫目前已刪文。（圖／翻攝自Facebook／大苑子，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷客夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，網友怒喊「還有什麼能喝」。大苑子總公司門市輔導部副總邱曉焄10日表示，已先請當地同事把該文章關閉。

大苑子官方微博於8日在貼文中自我介紹，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。2017年，大苑子全球門店更是突破300家，並且還在穩健擴張中，一直以來，大苑子都堅持只做美味且健康的茶飲。」

請繼續往下閱讀...

▲大苑子澄清，中國台灣的文字是中國小編所寫目前已刪文。（圖／翻攝自Facebook／大苑子）

▲大苑子發文寫中國台灣被網友罵翻。

貼文一出後，大苑子臉書粉專就湧進大批網友留言「怎麼取消會員？我愛鮮榨葡萄柚綠，但我更愛台灣，我不喝中國台灣茶，謝謝」、「辦過的旺卡可以撤銷會籍嗎？雖然很不捨鮮桔梅麗但是國家主權更重要」和「可以把辦過的卡的撤銷嗎？如果早知道你們是支持中國台灣，我不會買你們的商品」等等。

大苑子總公司門市輔導部副總邱曉焄表示，該篇文是4月8日在對岸的新品上市，當地同事小編所寫，用的是當地人的習慣用語，才產生這些字句，公司當時也沒有想到或特別注意，引起網友關注後，已先請當地同事把該文章關閉。

邱曉焄說，大苑子主打在地農產，支持台灣優質農業發產，堅持優先使用大量的台灣水果，更希望外界不要因近來的事件而刻意放大。

▲大苑子澄清，中國台灣的文字是中國小編所寫目前已刪文。（圖／翻攝自Facebook／大苑子）

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關鍵字：大苑子,中國,香港,小編

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