馬英九、陳其邁小林村同框　雙方「握2次手」切蛋糕慶父親節

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

今天（8日）是莫拉克風災十週年，前總統馬英九、行政院副院長陳其邁、高雄副市長李四川等人齊聚高雄，一同到甲仙參加小林村重建紀念活動，馬英九在立委黃昭順和李四川陪同下現身，陳其邁則約在5分鐘後抵達，雙方一前一後進到會場，全程沒有交談，直到活動尾聲、上台一起切蛋糕時，兩人才在鏡頭前有互動。

▲馬英九和陳其邁在台上握手。（圖／記者賴君欣攝）

今天下午3點多，馬英九在立委黃昭順和副市長李四川陪同下現身小林社區活動中心，受到現場民眾熱烈歡迎，陳其邁則約在5分鐘後抵達。馬英九面對記者提問「如何整合國民黨？」議題時都不願回答，隨即進入會場。陳其邁受訪時則不忘宣導，颱風陸上警報已經發佈，「這次北部災損應該比較嚴重，所以還是要趕回北部準備防災」。

▲馬英九和陳其邁上台時不斷交頭接耳。（圖／記者賴君欣攝）

馬英九和陳其邁一前一後走進會場，兩人座位中巧妙隔著一條走道，雙方沒有太多互動。直到活動進入尾聲，主持人邀請馬英九、陳其邁和李四川等人一同上台切蛋糕慶祝父親節，雙方才在台上握手，並不斷交頭接耳，切完蛋糕下台前，雙方又再度握了一次手。

原本陳其邁預計這個行程結束後就要離開，但最後臨時決定，跟馬英九一起到小林村紀念公園追思獻花，只是雙方下了舞台後就恢復一前一後行動，沒再有更多互動。

▲雙方下台前又握了第二次手。（圖／記者賴君欣攝）