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柯文哲嘆颱風假白放　彭啟明：從科學數字看，市長說的也沒錯

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▲氣象達人彭啟明。（圖／取自氣象達人彭啟明臉書）

▲氣象達人彭啟明。（圖／取自氣象達人彭啟明臉書）

記者嚴云岑／台北報導

因應強颱利奇馬襲台，北北基8日晚間共同宣佈放假，但今（9）日一早風雨不如預期，讓台北市長柯文哲感慨「假白放了」。對此，氣象達人彭啟明受訪時回應，雖然不能完全這麼說，但從科學數字來看，「市長說的也沒錯」，因為昨晚台北市只是勉強達到放假標準，加上現在規定需前一晚宣布，「提前8小時，就有機會產生誤差。」

彭啟明受訪時表示，颱風停班停課標準須達到6至7級風，台北市上午只有5至6級，只能說「勉強達標」。而在馬前總統時代，要求各縣市政府一改當天清晨5時公布慣例，要求在前一晚公布停班停課，也讓誤差機率變大。

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利奇馬颱風最快今晚北台灣脫離。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼彭啟明:最快今晚北台灣脫離。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明臉書氣象達人彭啟明）

颱風假放不放都是難題，彭啟明提到，如果颱風是直接撞進來，比較好掌握風雨量，但利奇馬只有擦邊過，「距離100公里、200公里就會差很多。」而利奇馬現在距離台灣240公里，北台灣雖在暴風圈內，影響也相對就弱得多。

最後，彭啟明表示，利奇馬在8小時內往北偏移50公里，連續型螺旋雨帶沒到，只有散亂型螺旋雨帶進入台灣，以致台北市「空檔」時間比較多，颳風下雨也都是一陣陣。目前台北市已達風雨最大值，大體而言不會再往上加。

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