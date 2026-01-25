全球都在看霍諾德登頂101！他讚「行銷台北100分」：還拍到國旗

▲美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，已經完成登頂，共花了1小時31分鐘，不僅Netflix全球同步直播，多家國際媒體也爭相報導，就有網友讚喊，「101這次官方行銷超過100分了吧！」一票網友點頭，「賺爛，甚至還拍到國旗」、「真的拍得很好」。

全網刷一排好評 台北行銷這次真的贏了

有網友在PTT發文，難得看到台灣非政治議題，在媒體上有高度討論，這次的攀爬101不僅Netflix全球同步直播，國際媒體也爭相報導，攀登過程中甚至還拍到飄揚的台灣國旗，「爬成功後，後續行銷還能大賺一波，101這次官方行銷超過100分了吧，應該要幫Alex加隻大雞腿了。」

另一名網友則表示，這次活動的效益遠超台北市每年上億的觀光行銷預算，「把台北拍成這樣，台北市觀光行銷預算一年起碼10億，這個給他1億都不過分吧，比買一堆機場公車廣告實際多了，2000萬是不是太划算的八卦。」

▲▼霍諾德成功登頂。（圖／記者李毓康攝）



Netflix鏡頭太會拍 網讚「台北怎麼變這麼美」

底下網友稱讚，這一波行銷對台灣大大加分，「行銷台北，這次太成功了」、「預估最高全球有1億人看」、「真的是全世界曝光，而且還Netflix直播」、「這時間是美國週六晚上」、「網飛企劃真的超強」、「全球都在看」、「必須說 網飛真的拍很好」。

還有人驚呼，「從Netflix看起來，台北怎麼變美了啊」、「人家是網飛，當然比較會拍啊」、「專業攝影團隊就是不一樣」、「頂級團隊當然不一樣，很會抓角度」。