　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球都在看霍諾德登頂101！他讚「行銷台北100分」：還拍到國旗

▲▼ 美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）。（圖／路透）

▲美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，已經完成登頂，共花了1小時31分鐘，不僅Netflix全球同步直播，多家國際媒體也爭相報導，就有網友讚喊，「101這次官方行銷超過100分了吧！」一票網友點頭，「賺爛，甚至還拍到國旗」、「真的拍得很好」。

全網刷一排好評　台北行銷這次真的贏了

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，難得看到台灣非政治議題，在媒體上有高度討論，這次的攀爬101不僅Netflix全球同步直播，國際媒體也爭相報導，攀登過程中甚至還拍到飄揚的台灣國旗，「爬成功後，後續行銷還能大賺一波，101這次官方行銷超過100分了吧，應該要幫Alex加隻大雞腿了。」

另一名網友則表示，這次活動的效益遠超台北市每年上億的觀光行銷預算，「把台北拍成這樣，台北市觀光行銷預算一年起碼10億，這個給他1億都不過分吧，比買一堆機場公車廣告實際多了，2000萬是不是太划算的八卦。」

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲▼霍諾德成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

Netflix鏡頭太會拍　網讚「台北怎麼變這麼美」

底下網友稱讚，這一波行銷對台灣大大加分，「行銷台北，這次太成功了」、「預估最高全球有1億人看」、「真的是全世界曝光，而且還Netflix直播」、「這時間是美國週六晚上」、「網飛企劃真的超強」、「全球都在看」、「必須說 網飛真的拍很好」。

還有人驚呼，「從Netflix看起來，台北怎麼變美了啊」、「人家是網飛，當然比較會拍啊」、「專業攝影團隊就是不一樣」、「頂級團隊當然不一樣，很會抓角度」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱「1表情」網秒懂
101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關
20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」：我當年爬
驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼
曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整
不只霍諾德爬台北101超強！　網轉頭一看喊猛：膽子很大
幕後／霍諾德台北101爬太快！　記者會緊急提前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佔直升10%以上！台中知名私校期末考爆洩題　校方緊急宣布重考

101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播

霍諾德登頂玩自拍　滑手機「先做1件事」！全場笑翻：訊號一定很好

3地防較大雨勢　未來一周2波冷空氣「北東濕答答」

全球都在看霍諾德登頂101！他讚「行銷台北100分」：還拍到國旗

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛：膽子也很大

YT「象山看台北」也直播霍諾德攀101　線上人數破1萬！鏡頭君狂抖

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？　兩派吵翻

他在台北101內揮手！霍諾德爬一半「探頭打招呼」　網佩服：太神啦

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

佔直升10%以上！台中知名私校期末考爆洩題　校方緊急宣布重考

101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播

霍諾德登頂玩自拍　滑手機「先做1件事」！全場笑翻：訊號一定很好

3地防較大雨勢　未來一周2波冷空氣「北東濕答答」

全球都在看霍諾德登頂101！他讚「行銷台北100分」：還拍到國旗

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛：膽子也很大

YT「象山看台北」也直播霍諾德攀101　線上人數破1萬！鏡頭君狂抖

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？　兩派吵翻

他在台北101內揮手！霍諾德爬一半「探頭打招呼」　網佩服：太神啦

大蛇丸罕見放閃！0偽裝約會被拍「黑白配合照」：跟喜歡的人好舒服

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱丟1表情網懂：知道你在看

日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

嘉義7旬翁遭撞隔天不治！女車主肇逃被逮未酒測　警方曝原因

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！法官不滿喊告發　高院聲明曝

英姿曝光！台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

朴娜勑竟在「台灣飯店非法注射」！打針阿姨遭抓包　現場對罵30分鐘

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

佔直升10%以上！台中知名私校期末考爆洩題　校方緊急宣布重考

王心凌「環場吊台」故障 　她寵粉走下台：想靠近你們

生活熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

溼答答！　冷氣團要來了

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

全台有雨！　連下2天時間曝

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？

17年「逼回婆婆娘家」媳不忍了！老公補槍...結局爽爆

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

更多熱門

相關新聞

霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播：好恐怖

霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播：好恐怖

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101，引發全球熱議。財經網美胡采蘋分享觀後感，直呼這場攀登過程是「此生看過最恐怖的thriller film」，過程中好幾個竹節的銀色鑲嵌，霍諾德雙腳騰空，甚至用跳躍方式往上爬，讓她心驚膽顫，看到一半嚇得趕緊關掉直播。

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

霍諾德登頂　滑手機「做1件事」！全場笑翻

霍諾德登頂　滑手機「做1件事」！全場笑翻

霍諾德徒手爬上101　賴清德直呼：緊張！心臟跳得很快

霍諾德徒手爬上101　賴清德直呼：緊張！心臟跳得很快

關鍵字：

標籤:台北101徒手攀登艾力克斯Netflix觀光行銷

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

ETtoday全程直播霍諾德見證歷史

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面