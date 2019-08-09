利奇馬風雨不如預期？　彭啟明「解釋原因」：別太早定生死

▲氣象局定量降水預報。（圖／中央氣象局）

記者嚴云岑／台北報導

強颱利奇馬北偏，對台影響趨緩，氣象局今（9）日上午8時30分已將花蓮地區解除陸警，預計下一報強度也將轉中颱，總雨量也大幅下修。對於民眾關心為何風雨不如預期，氣象達人彭啟明在臉書回應了。

彭啟明表示，今天很多媒體在問為什麼風雨不如預期，但前兩天就有提及颱風中心距離北台灣100至200公里的差別會差很大，這次約距離200至220 ，這就是差異，但的確台灣是落在七級風暴風半徑內，也有螺旋雨帶移入，只不過持續時間略少。

請繼續往下閱讀...

彭啟明還說，氣象人員是照科學作業流程來進行，「就像是醫生也是根據專業來判斷」，建議大家不要那麼早就依據所在地方的風雨來判生死。

▲一夜北漂，颱風影響程度略有減緩。（圖／翻攝天氣風險粉專）

「天氣風險 WeatherRisk」在臉書指出，今天一整天仍是颱風距離台灣最近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

雖然利奇馬有持續減弱、暴風圈縮小的趨勢，但天氣風險公司提醒，颱風過後仍會引進強烈西南風，10開始就中、南部山區需特別留意持續性的降雨，累積雨勢不小，受到西南風影響，北部、西半部沿海明、後天仍有強陣風，台灣海峽的風浪還是非常大。而利奇馬預計在明天上午登陸浙江沿岸，預期會給當地帶來非常大的風雨和風暴潮。