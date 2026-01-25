　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台有雨！　連下2天時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周三、周四雨擴全台。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，周二起新一波東北季風將再度增強南下，北台灣與東半部首當其衝；周三、周四全台各地降雨機率顯著提高，體感溫度受濕涼環境影響，將更為寒冷。

今起回暖

廖于霆指出，原影響台灣的冷氣團已開始逐漸減弱，今天受到高壓迴流偏東風影響，各地天氣多雲到多雲時晴，東南部有短暫陣雨。

廖于霆說，氣溫呈現回升趨勢，白天高溫在北部東北部預計可爬升至20-22度，中南部23-26度，中南部21-22度，感受相對前幾天較為舒適；入夜各地仍是多雲到多雲時晴天氣，北部、東北部低溫15-16度，中南部16-18度，東南部17-18度，感受偏涼。

廖于霆分析，周一受東南風影響，各地為多雲時晴天氣，各地白天高溫都有20度以上，在東半部可達23-26度，南部25-27度，北部及中部22-25度。

周二變天

廖于霆提醒，然此穩定天氣僅屬短暫，自周二起新一波東北季風將再度增強南下，北台灣與東半部首當其衝，氣溫將再度滑落至14-16度之間；由於屆時水氣偏多，周三、周四全台各地降雨機率顯著提高，體感溫度受濕涼環境影響，將更為寒冷。

廖于霆表示，預計此波東北季風影響將持續至周五白天，屆時隨冷空氣強度減弱，各地氣溫將緩步回升；但很快地到了周六鋒面南下，北部、東北部又要轉為有雨的天氣型態，氣溫也會下降。

廖于霆指出，本周氣溫波動明顯，呈現「先暖後冷再回溫」的型態，尤以周二的氣溫轉折最為明顯，建議密切關注氣溫變化，適時增減衣物以防範呼吸道疾病；中南部雖受冷空氣影響較小，但需注意早晚較大的溫差變化。

全台有雨！　連下2天時間曝

全台有雨！　連下2天時間曝

氣象專家吳德榮表示，周二上午東北季風逐漸南下，這波東北季風本島平地最低約降至12度。

