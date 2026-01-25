3地防較大雨勢　未來一周2波冷空氣「北東濕答答」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地回溫，基隆北海岸、東半部及恆春有局部大雨，未來一周有兩波冷空氣影響，周二東北季風或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，北部及東半部降雨增加，周六另一波東北季風影響，水氣再增多。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天環境為東風至東南風，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東半部及恆春有局部大雨機率，桃園以南為零星雨。明天溫度回升，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨。

鄭傑仁指出，周二、周三東北季風或大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，中部以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及南部山區為零星短暫雨，周四、周五冷空氣減弱，溫度回升，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨。周六鋒面通過、另一波東北季風增強，北部及宜蘭先降溫，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，周二中部以北、宜蘭低溫下探12至15度，局部地區接近10度，花東及南部低溫約14至17度，北部及東半部高溫約18至22度，中部23至25度，南部26至27度。周六第二波冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫14至15度，南部15至16度，花東16至17度。

另外，鄭傑仁表示，明、後天中南部及馬祖清晨有局部霧或低雲，台東及恆春沿海有長浪；周二及周三全台3000公尺以上高山有零星降雪或結冰機率，提醒民眾留意。

