備戰利奇馬！陸首次召開「長三角會商」　上海提醒外賣小哥當心

▲上海防颱整改招牌。（圖／翻攝自上觀新聞網站）

記者陳政錄／上海報導

強颱「利奇馬」途經台灣北部海面，由於路徑較預期偏北，目前未對台灣造成顯著災情，但預期仍將遭颱風直撲的大陸沿海地區嚴陣以待，更首次召開長三角颱風天氣會商，串聯上海、江蘇、浙江等地資源，全面備戰來襲颱風。

大陸中央氣象局預測，「利奇馬」颱風將以每小時15到20公里的速度，逐漸向浙江沿海靠近，於10日凌晨在浙江象山到蒼南一帶沿海登陸，今（9日）一早已發布颱風紅色預警，預測為強颱風級或超強颱風級，風速14到16級。登陸後颱風將轉向偏北方向移動，屆時強度將逐漸減弱。

▲大陸預測利奇馬颱風路徑。（圖／取自大陸氣象局網站）

因此目前除浙江地區已嚴陣以待，包括於玉環大麥嶼港召回277艘漁船回港外，目前上海市氣象局也啟動颱風III級應急響應，金山區防汛指揮部要求區內種植業者搶收成熟葡萄、黃桃等，減少果農損失，同時上海市已為了防範颱風，整改店面招牌超過8000塊。

另為確保旅客安全，目前8月9到11日，從深圳或廣州、珠海等地開往或途經上海、南京的超過11個高鐵班次已經取消停運。上海也暫時關閉青西郊野公園、金山城市沙灘、東林寺、花開海上生態園、廊下生態園等景區。

▲8月9日中午上海天空雖未降雨，但已烏雲密布並開始刮風。（圖／記者陳政錄攝）

上海中心氣象台、浙江寧波氣象台、江蘇省氣象台亦於昨（8日）下午，召開首次長三角颱風天氣會商，制定應對策略，以及要求長三角各省加強聯繫、不定期召開聯合會商。

按照上海官方訊息宣布，從今天下午4點開始到11日，上海將有明顯的風雨天氣，強降雨主要集中在今天夜間到11日上午，公安交警部門將「屯兵一線」進行部署。

上海官方預期颱風侵襲期間外賣需求激增，也已經聯繫外賣公司，要求「提醒每一位外賣小哥，​​颱風暴雨期間，不闖燈、不逆行、不佔道、不亂停，確保自身和他人的出行安全，共同維護有序安全的道路交通環境。」